Çiğli Belediye Başkanı Yıldız'dan 81 Yaşındaki Sabri Yıldırım'a Ramazan Ziyareti

20.02.2026 11:47  Güncelleme: 12:59
Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ramazan ayının ilk ziyaretini 81 yaşındaki Sabri Yıldırım’a yaptı. Yaşlı vatandaşlara yönelik desteklerin aralıksız süreceğini belirten Yıldız, "Sabri amca bizim büyüğümüz. Onu sadece bayramda ya da ramazanda değil, her zaman hatırlamak görevimiz" dedi.

Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları ramazan ayında ziyaret etmeye devam ediyor. Geçen yıl evinin tadilatı ve temel ihtiyaçları karşılanan Sabri Yıldırım, ramazan ayının ilk iftarında Başkan Yıldız'la aynı sofrada buluştu. İkili, paylaşmanın ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

"Ramazan; paylaşmanın, hatırlamanın ve gönüllere dokunmanın ayıdır" mesajı veren Yıldız, yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlara yönelik desteklerin aralıksız süreceğini vurguladı. Yıldız, "Sabri amca bizim büyüğümüz. Onu sadece bayramda ya da ramazanda değil, her zaman hatırlamak görevimiz" diye konuştu. Ziyaret sırasında Başkan Yıldız, Sabri Yıldırım'ı Çiğli Belediyesi bünyesindeki Merkez Kent Lokantası'na davet ederek her gün gelmesini istedi."

Sabri Yıldırım ise "Evimi de gönlümü de güzelleştirdiler. Bu bir vefa örneğidir" dedi.

Kaynak: ANKA

