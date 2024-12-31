Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, Yeni Yıl Kutlamasında Çalışanlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, Yeni Yıl Kutlamasında Çalışanlarla Bir Araya Geldi

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yeni yıl dolayısıyla düzenlenen kutlama programında belediye çalışanlarıyla buluştu. Yıldız, 2024 yılı başarılarını vurgulayarak 2025 yılı için dayanışma ve özveriyle çalışacaklarına inandığını belirtti. Kadınların ilçenin geleceğindeki önemine de dikkat çeken Yıldız, herkesin eşit bir şekilde değerlendirildiği bir yıl temennisinde bulundu.

31.12.2024 17:04  Güncelleme: 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yeni yıl nedeniyle düzenlenen kutlama programında önce belediyenin şantiyesinde, ardından da Fakir Baykurt Salonu'nda çalışanlarla bir araya geldi. Başkan Yıldız, "Bu yıl birlikte çok şey başardık. 2025 yılında da aynı dayanışma ve özveriyle çalışarak Çiğli'yi daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yeni yıl nedeniyle düzenlenen kutlama programında önce belediyenin şantiyesinde, ardından da Fakir Baykurt Salonu'nda belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Kutlama programında, Başkan Yıldız tüm çalışanlara yeni yıl dileklerini iletti. Yıldız, program sırasında 2024 yılı boyunca birlikte elde edilen başarıları vurguladı ve 2025 yılı için de dayanışma ve özveriyle çalışacaklarını belirtti.

"Kadının Gücüyle Çiğli'nin geleceğini birlikte şekillendiriyoruz"

Memur ve işçi sendikalarının temsilcileri ve meclis üyeleriyle birlikte çalışanların yeni yılını kutlayan Yıldız şunları söyledi; "Çiğli Belediyesi olarak, Çiğlililerin ve çalışma arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu her fırsatta gösteriyoruz. İlçemizin kaderini birlikte değiştireceğiz ve bu sürecin en önemli ayağında kadınların olduğuna inanıyorum. Kadınlar her alanda daha hızlı çözümler üretebiliyor; kadın elinin değdiği her şey daha güzelleşiyor ve sorunlar çabuk çözülüyor, bu yüzden kadınları her zaman benim için daha ön plandadır."

"Çiğli'nin geleceğine güçlü bir irade ve birlikte sahip çıkıyoruz"

Kendisinin Çiğli'ye büyük bir aidiyet duygusu beslediğini ve ilçenin sorunlarını çözmek için güçlü ve sarsılmaz bir iradeye sahip olduğunu belirten Başkan Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü; "Tüm Çiğlililere sağlık, mutluluk ve refah diliyorum. Önce Çiğli'de, sonra ülkemizde ve tüm dünyada emeğin sömürülmediği, toplumsal huzurun ve barışın tüm topraklarda egemen olduğu, adaletin sonuna kadar tecelli ettiği bir yıl temenni ediyorum. Hiç kimsenin dili, dini, inancı ya da fikrinden dolayı ötekileştirilmediği, kimsesizlerin kimsesi olan bu cumhuriyete herkesin sahip çıktığı bir yıl dileğiyle, yeni yılınızı kutluyorum."

Başkan Okur'dan Başkan Yıldız'a teşekkür

DİSK 10 No'lu Şube Başkanı Barış Okur, Başkan Onur Emrah Yıldız'a işçilerin yanında olduğu ve iş yerindeki sorunlarla yönelik ilgisinden dolayı teşekkürlerini iletti. Okur, "Gece kaç olursa olsun aradığımızda her zaman o telefonu açıyor ve sorunlarımızla ilgileniyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hepinizin yeni yılını kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Onur Emrah Yıldız, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Yaşam, Çiğli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, Yeni Yıl Kutlamasında Çalışanlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
18:16 Rusya’nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 22:12:05. #1.13#
SON DAKİKA: Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, Yeni Yıl Kutlamasında Çalışanlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.