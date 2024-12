Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, Yeni Yıl Kutlamasında Çalışanlarla Bir Araya Geldi

Güncel

(İZMİR) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yeni yıl nedeniyle düzenlenen kutlama programında önce belediyenin şantiyesinde, ardından da Fakir Baykurt Salonu'nda çalışanlarla bir araya geldi. Başkan Yıldız, "Bu yıl birlikte çok şey başardık. 2025 yılında da aynı dayanışma ve özveriyle çalışarak Çiğli'yi daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yeni yıl nedeniyle düzenlenen kutlama programında önce belediyenin şantiyesinde, ardından da Fakir Baykurt Salonu'nda belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Kutlama programında, Başkan Yıldız tüm çalışanlara yeni yıl dileklerini iletti. Yıldız, program sırasında 2024 yılı boyunca birlikte elde edilen başarıları vurguladı ve 2025 yılı için de dayanışma ve özveriyle çalışacaklarını belirtti.

"Kadının Gücüyle Çiğli'nin geleceğini birlikte şekillendiriyoruz"

Memur ve işçi sendikalarının temsilcileri ve meclis üyeleriyle birlikte çalışanların yeni yılını kutlayan Yıldız şunları söyledi; "Çiğli Belediyesi olarak, Çiğlililerin ve çalışma arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu her fırsatta gösteriyoruz. İlçemizin kaderini birlikte değiştireceğiz ve bu sürecin en önemli ayağında kadınların olduğuna inanıyorum. Kadınlar her alanda daha hızlı çözümler üretebiliyor; kadın elinin değdiği her şey daha güzelleşiyor ve sorunlar çabuk çözülüyor, bu yüzden kadınları her zaman benim için daha ön plandadır."

"Çiğli'nin geleceğine güçlü bir irade ve birlikte sahip çıkıyoruz"

Kendisinin Çiğli'ye büyük bir aidiyet duygusu beslediğini ve ilçenin sorunlarını çözmek için güçlü ve sarsılmaz bir iradeye sahip olduğunu belirten Başkan Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü; "Tüm Çiğlililere sağlık, mutluluk ve refah diliyorum. Önce Çiğli'de, sonra ülkemizde ve tüm dünyada emeğin sömürülmediği, toplumsal huzurun ve barışın tüm topraklarda egemen olduğu, adaletin sonuna kadar tecelli ettiği bir yıl temenni ediyorum. Hiç kimsenin dili, dini, inancı ya da fikrinden dolayı ötekileştirilmediği, kimsesizlerin kimsesi olan bu cumhuriyete herkesin sahip çıktığı bir yıl dileğiyle, yeni yılınızı kutluyorum."

Başkan Okur'dan Başkan Yıldız'a teşekkür

DİSK 10 No'lu Şube Başkanı Barış Okur, Başkan Onur Emrah Yıldız'a işçilerin yanında olduğu ve iş yerindeki sorunlarla yönelik ilgisinden dolayı teşekkürlerini iletti. Okur, "Gece kaç olursa olsun aradığımızda her zaman o telefonu açıyor ve sorunlarımızla ilgileniyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hepinizin yeni yılını kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum" dedi.