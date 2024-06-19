Çiğli Belediyesi Kadınlara Dijital Okuryazarlık Eğitimi Veriyor

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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi tarafından, kadınların dijital okuryazarlığını artırmak ve online üretim zincirine dahil olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Canva Atölyesi eğitimleri devam ediyor.

Çiğli Belediyesi Kadın Aile ve Hizmetleri Müdürlüğü'nce Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen Canva Atölyesine farklı yaş ve meslek gruplarından çok sayıda kadın katılım gösteriyor. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitim kapsamında kursiyerlere; Canva'nın pratik kullanımı ve yapay zeka destekli tasarım çalışmaları, video düzenleme çalışmaları ile web sitesi tasarımı ve yayınlama gibi üç ana başlıktan oluşan bir program uygulanıyor. Atölye çalışması ile kadınların dijital üretime dahil edilerek aile ekonomisine destek olmak hedefleniyor.

Yapay zeka destekli dijital üretim anlatılıyor

Kursiyerlere çeşitli grafik uygulamalarına yönelik teorik ve pratik eğitim veriliyor. Canva'nın Pratik Kullanımı ve Yapay Zeka Destekli Tasarım Çalışmaları başlığı altında; sosyal medya, kitap kapağı ve broşür ile dijital ve basılı materyallerin tasarımı anlatılıyor. Yapay zekayı kullanarak görsel, video ve yazı oluşturma teknikleri anlatılıyor. Video düzenleme çalışmaları da eğitimler kapsamında veriliyor. Video klipleri kesme, kırpma ve birleştirme gibi temel düzenleme işlemlerinin yanı sıra müzik ve ses efektleri ekleme teknikleri hakkında bilgi veriliyor. Sosyal medya odaklı video içerikleri üzerinde çalışılarak; Youtube için intro ve outro hazırlama, Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformları için kısa videolar oluşturma gibi konular da eğitim kapsamı içinde. Eğitimin animasyon bölümünde ise geçiş efektleri gibi ileri düzey video düzenleme teknikleri ile video boyutlandırma ve formatlama konuları anlatılıyor.

Web sitesi hazırlama eğitimi verildi

Kursiyerlere ayrıca web Sitesi tasarımı ve yayınlama tekniklerini öğretiliyor. Canva'nın ücretsiz sunduğu alan adı ve hosting imkanları tanıtılarak, hızlı site tasarımı için şablonların nasıl kullanılabileceği gösteriliyor. Web sitesi için metin ve görsel içerik oluşturma, site düzeni ve navigasyon gibi konular ele alınarak; mobil uyumlu tasarımın önemi uygulamalı olarak anlatılıyor. Eğitimin son bölümünde kursiyerlerin eğitimde tasarladıkları web sitelerini test etmeleri ve geri bildirim almalarına yönelik çalışma yapılıyor.

Başkan Yıldız: "Dijital dünyanın kapılarını kadınlar için aralıyoruz"

Düzenledikleri atölye ve kurslar ile dijital dünyanın kapılarını kadınlar için araladıklarının altını çizen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Kadınların hayatın her alanında aktif olması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Günümüzde dijital dünyanın geldiği nokta ortada. Eğitimden sanata, bilimden spora, turizmden ticarete tüm alanlarda dijital mecraya önemli yatırımlar yapılıyor. Kadınların da bu mecrada okuryazarlığı güçlü şekilde yer almasına ve yaratıcılıklarıyla katma değer yaratmasına destek olmak için Canva Atölyesi düzenledik. Eğitime kadınların gösterdiği ilgi bizleri mutlu etti. Dijital okuryazarlığını geliştirmek ve buradan edindiği bilgilerle aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen tüm kadınları bundan sonraki eğitimlerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.