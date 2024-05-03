Çiğli Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında İmar Sorunu Gündeme Geldi

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(İZMİR) Çiğli Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Başkan Onur Emrah Yıldız başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Sasalı Mahallesi'nde yaşanan imar sorununa ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edildi. Yıldız, "150 metre karelik arsası olan insanlar imardan faydalanabilmeli, benim de düşüncem bu yönde. Biz karar alacağız ama bu Ankara'nın da önünü açması gereken bir konu" dedi.

Çiğli Belediyesi Mayıs ayı meclis olağan toplantısı Başkan Onur Emrah Yıldız yönetiminde yapıldı. Yıldız, söz verdiği iki konuda meclisin onayını aldı. Toplantıda, Sasalı Mahallesi'nde yaşanan imar sorunu ve cezalar ile ilgili önemli bir adım atılırken, Çiğli'nin emektar sporcularından Yaşar Kara'nın isminin Balatçık Mahallesi'nde bulunan halı sahaya verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

BAŞKAN YILDIZ "KEL YAŞAR" SÖZÜNÜ TUTTU

Başkan Yıldız, adaylık döneminde Küçük Çiğli Mahallesi'nde çocukluk arkadaşları ile gerçekleştirdiği futbol müsabakası sonrasında kendilerini spor ile tanıştıran Yaşar Kara'nın ismini Balatçık'taki halı sahaya vereceğinin sözünü vermişti. Meclise önerge olarak gelen konu oy birliğiyle kabul edildi. Onur Emrah Yıldız, "Balatçık Mahallesi'nde bulunan halı sahaya Yaşar Kara isminin verilmesi önergesini komisyonlara göndermeden burada oylamayı arzu ediyorum. Namıdiğer Kel Yaşar'ı herkes tanıyor. 1990'lı yıllarda göçmen olmasına rağmen hiçbir ayrım gözetmeden doğulu ve batılı tüm çocukları spora kazandırıp, spor aşkı ile büyüttü. Futbolu öğretti. Kendisi benim de büyüdüğüm, mahallede bizleri spor ile tanıştırdı. Bu anlamlı konuya destek olan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İMAR SORUNUNA İLİŞKİN ÖNERGE KABUL EDİLDİ

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, AKP Grup Başkan Vekili Özgür Kaner ve AKP Grup Sözcüsü Sezgin Özgen'in Sasalı Mahallesi'nde yaşanan imar sorunuyla ilgili bir önerge verdiğini belirterek, "Bu çok güzel bir önerge, kanunen 300 metre kare arsası olmayan vatandaşlar imardan faydalanamıyor. Keşke Ankara bu konuda mağduriyetleri giderecek bir düzenleme yapsa. Burada vatandaşlar aileleri büyüdükçe yan yana ve üst üste binalar inşa etmiş, sonra da birbirlerini şikayet etmişler. Bu şikayetlerin ardından da birçok para cezası gelmiş. Şimdi de vatandaşlar bu cezaların affedilmesini istiyor. 150 metre karelik arsası olan insanlar imardan faydalanabilmeli, benim de düşüncem bu yönde. Biz karar alacağız ama bu Ankara'nın da önünü açması gereken bir konu" dedi.

Önerge, oy birliği ile kabul edildi.