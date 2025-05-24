Çiğli Belediyesi'nden Anneler İçin Sorumluluk ve Öz Denetim Semineri

(İZMİR)- Çiğli Belediyesi, çocukların sorumluluk bilincini artırmak ve ergenlik dönemindeki bireylerin öz denetim becerilerini geliştirmek amacıyla annelere yönelik "Sorumluluk Alan Çocuklar ve Ergenlikte Öz Denetim" seminerine ev sahipliği yaptı. Seminerde, çocuklukta sorumluluk kazandırmanın önemi ve ergenlikte karşılaşılan davranışsal değişimlerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Çiğli Belediyesi, çocukların sorumluluk bilincini artırmak amacıyla annelere yönelik önemli bir seminere ev sahipliği yaptı. "Sorumluluk Alan Çocuklar ve Ergenlikte Öz Denetim" başlıklı seminer, Şirintepe Kadın Dayanışma Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Uzman eğitimciler tarafından verilen seminerde, çocuklukta sorumluluk kazandırmanın önemi ve ergenlikte karşılaşılan davranışsal değişimlerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesine yönelik bilgiler paylaşıldı. Katılımcıların interaktif bir şekilde dahil olduğu programda, ailelerin çocuklarıyla kurdukları iletişimde dikkat etmeleri gereken noktalar da örneklerle anlatıldı.

Anneler sorunları ve çözümleri konuştu

Katılımcı anneler, günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara dair sorular sorma ve deneyim paylaşma fırsatı buldu. Eğitim sonunda yapılan değerlendirme bölümünde ise anneler, seminerin oldukça faydalı ve yol gösterici olduğunu dile getirdi.

"Annelerimizi bilgilendirmeyi ve güçlendirmeyi amaçladık"

Çocukların sağlıklı bir ergenlik dönemi geçirmelerinin oldukça önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde en büyük rolü üstlenen annelerimize destek olmak, onların bu zorlu süreçte yanlarında yer almak bizim en temel sorumluluklarımızdan biri. Şirintepe Kadın Dayanışma Merkezi'mizde gerçekleştirdiğimiz 'Sorumluluk Alan Çocuklar ve Ergenlikte Öz Denetim' semineriyle, çocuk gelişimi konusunda annelerimizi bilgilendirmeyi ve güçlendirmeyi amaçladık. Çocukların küçük yaşlardan itibaren sorumluluk kazanması ve ergenlik dönemini sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi, hem aileleri hem de toplumumuzu doğrudan etkileyen bir konu. Bu nedenle, annelerimizin bu süreçte ihtiyaç duyduğu bilgi ve desteği sunmak bizim için çok kıymetli. Kadın dayanışmasını ve aile içi eğitimi güçlendiren bu tür çalışmalarımız artarak devam edecek. Çünkü biz, geleceği bugünden inşa etmenin, ancak bilinçli bireylerle mümkün olduğuna inanıyoruz."