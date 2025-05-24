Çiğli Belediyesi'nden Anneler İçin Sorumluluk ve Öz Denetim Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çiğli Belediyesi'nden Anneler İçin Sorumluluk ve Öz Denetim Semineri

24.05.2025 10:21  Güncelleme: 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiğli Belediyesi, çocukların sorumluluk bilincini artırmak ve ergenlik dönemindeki bireylerin öz denetim becerilerini geliştirmek amacıyla annelere yönelik bir seminer düzenledi. Seminerde, çocuklukta sorumluluk kazandırmanın önemi ve ergenlikteki davranışsal değişimlerin sağlıklı yönetimi ele alındı.

(İZMİR)- Çiğli Belediyesi, çocukların sorumluluk bilincini artırmak ve ergenlik dönemindeki bireylerin öz denetim becerilerini geliştirmek amacıyla annelere yönelik "Sorumluluk Alan Çocuklar ve Ergenlikte Öz Denetim" seminerine ev sahipliği yaptı. Seminerde, çocuklukta sorumluluk kazandırmanın önemi ve ergenlikte karşılaşılan davranışsal değişimlerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Çiğli Belediyesi, çocukların sorumluluk bilincini artırmak amacıyla annelere yönelik önemli bir seminere ev sahipliği yaptı. "Sorumluluk Alan Çocuklar ve Ergenlikte Öz Denetim" başlıklı seminer, Şirintepe Kadın Dayanışma Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Uzman eğitimciler tarafından verilen seminerde, çocuklukta sorumluluk kazandırmanın önemi ve ergenlikte karşılaşılan davranışsal değişimlerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesine yönelik bilgiler paylaşıldı. Katılımcıların interaktif bir şekilde dahil olduğu programda, ailelerin çocuklarıyla kurdukları iletişimde dikkat etmeleri gereken noktalar da örneklerle anlatıldı.

Anneler sorunları ve çözümleri konuştu

Katılımcı anneler, günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara dair sorular sorma ve deneyim paylaşma fırsatı buldu. Eğitim sonunda yapılan değerlendirme bölümünde ise anneler, seminerin oldukça faydalı ve yol gösterici olduğunu dile getirdi.

"Annelerimizi bilgilendirmeyi ve güçlendirmeyi amaçladık"

Çocukların sağlıklı bir ergenlik dönemi geçirmelerinin oldukça önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde en büyük rolü üstlenen annelerimize destek olmak, onların bu zorlu süreçte yanlarında yer almak bizim en temel sorumluluklarımızdan biri. Şirintepe Kadın Dayanışma Merkezi'mizde gerçekleştirdiğimiz 'Sorumluluk Alan Çocuklar ve Ergenlikte Öz Denetim' semineriyle, çocuk gelişimi konusunda annelerimizi bilgilendirmeyi ve güçlendirmeyi amaçladık. Çocukların küçük yaşlardan itibaren sorumluluk kazanması ve ergenlik dönemini sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi, hem aileleri hem de toplumumuzu doğrudan etkileyen bir konu. Bu nedenle, annelerimizin bu süreçte ihtiyaç duyduğu bilgi ve desteği sunmak bizim için çok kıymetli. Kadın dayanışmasını ve aile içi eğitimi güçlendiren bu tür çalışmalarımız artarak devam edecek. Çünkü biz, geleceği bugünden inşa etmenin, ancak bilinçli bireylerle mümkün olduğuna inanıyoruz."

Kaynak: ANKA

Çiğli Belediyesi, Yerel Yönetim, Çocukluk, Ergenlik, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi'nden Anneler İçin Sorumluluk ve Öz Denetim Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı
Hande Erçel’den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt Hande Erçel'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Ankara’da taksi ücretleri zamlandı Yeni tarife cep yakacak Ankara'da taksi ücretleri zamlandı! Yeni tarife cep yakacak
Sürüş süresi dolan şoförün koltuğuna yolcu oturdu, otobüs fena karıştı Sürüş süresi dolan şoförün koltuğuna yolcu oturdu, otobüs fena karıştı
CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı Karar verildi Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı

11:57
Bakanlık firmaları ifşa etti İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:12
Narin Güran’ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu’ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
11:11
Türkiye hayvancılıkta Avrupa’nın lideri oldu
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu
10:11
Suudi Arabistan’da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
15:16
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında
15:13
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor
15:10
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
14:47
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
14:37
Bu nasıl anne Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
14:27
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
14:22
’Adile’ filminde Kemal Sunal’ı canlandıracak isim belli oldu
'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!
14:22
Süper Lig’e hangi takım çıkacak Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada
Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada
14:09
Aile boyu dolandırıcılık iddiası Balya balya paraları TikTok’ta sergilediler
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 12:32:10. #7.13#
SON DAKİKA: Çiğli Belediyesi'nden Anneler İçin Sorumluluk ve Öz Denetim Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.