Çiğli Belediyesi'nden Kadınlara Yıl Sonu Sertifikaları - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi'nden Kadınlara Yıl Sonu Sertifikaları

Çiğli Belediyesi, çeşitli kursları başarıyla tamamlayan kadın kursiyerlere sertifikalarını verdi. Pastacılık kursu gibi eğitimlerle kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanarak güçlenmeleri hedefleniyor.

04.01.2025 10:00  Güncelleme: 11:22
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(İZMİR)- Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen törenle kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlerine yıl sonu sertifikaları verildi. Çeşitli alanlarda eğitim alarak bilgi ve becerilerini geliştiren kursiyerler, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı.

Çiğli Belediyesi, kadınların hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli eğitim programları düzenlemeye devam ediyor. Bu kurslar, kadınların güçlenmesine ve toplumda daha aktif bir rol üstlenmelerine yardımcı oluyor. Kursiyerler, aldıkları sertifikalarla hem aile ekonomilerine katkı sağlamak hem de kişisel gelişimlerini sürdürebilmek adına yeni fırsatlar elde etti.

Pastacılık kursiyerlerine yoğun eğitim

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen pastacılık kursu, büyük bir başarıyla tamamlandı. Üç ay süren yoğun eğitimin ardından, 16 kursiyer sertifikalarını alarak yeni bir meslek öğrenmenin gururunu yaşadı. Kurs, katılımcılara pastacılık alanında gerekli becerileri kazandırırken, kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefliyor.

Başkan Yıldız: Kadınlar gençlere de ilham kaynağı oluyor

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 2024 yılının sonuna yaklaşırken, Çiğli Belediyesi'nin düzenledi çeşitli kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim etmenin büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti. Başkan Yıldız, şunları söyledi:

"Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen bu kurslar, hem kişisel hem de mesleki gelişime katkı sağlayarak kadınların güçlenmesine ve toplumda daha aktif rol üstlenmelerine yardımcı oluyor. Üç ay süren pastacılık kursumuzu başarıyla tamamlayan 16 kursiyerin, yeni bir meslek öğrenmenin gururunu yaşadı. Çiğli Belediyesi olarak, bu tür eğitim programlarıyla halkımıza katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 2025 yılının tüm Çiğli halkına sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Birlikte daha güzel yarınlar inşa edeceğimize olan inancımız tam. Hep birlikte daha güçlü ve daha umut dolu bir Çiğli için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi'nden Kadınlara Yıl Sonu Sertifikaları - Son Dakika

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