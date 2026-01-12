Çiğli'de Türkü Rüzgarı: "Sazımız Elimizde, Türküler Dilimizde" - Son Dakika
Çiğli'de Türkü Rüzgarı: "Sazımız Elimizde, Türküler Dilimizde"

12.01.2026 10:47  Güncelleme: 11:35
Çiğli Belediyesi bağlama kursiyerleri, 'Sazımız Elimizde, Türküler Dilimizde' etkinliğiyle dinleyicilere Anadolu'nun zengin kültürel mirasını sergileyen bir konser sundu. Etkinlikte, türkülerin sıcak ezgileriyle salon doldu, katılımcılar coşkuyla şarkılara eşlik etti.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi bağlama kursiyerleri, "Sazımız Elimizde, Türküler Dilimizde" etkinliğiyle Fakir Baykurt Salonu'nu hınca hınç doldurdu. Salonun her köşesi türkülerin sıcak ezgileriyle yankılanırken, seyirciler hep bir ağızdan türkülerle sahnedeki coşkuya ortak oldu.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün bağlama kursiyerleri, Türkiye'nin 7 bölgesinden seçtikleri türkülerle sahne aldı. Anadolu'nun farklı kültürlerini bir araya getiren bu performans, izleyicilere adeta bir müzik şöleni yaşattı. Çaldıkları bağlamalar ve söyledikleri türkülerle kursiyerler, hem ustalıklarını hem de müziğe olan tutkularını ortaya koydu.

Yaklaşık 2,5 saat süren konser, dinleyicilerden tam not aldı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte seyirciler, kimi zaman hüzünlü ezgilerle duygulandı, kimi zaman hareketli türkülerle coştu. Etkinliğe Çiğli Belediyesi bürokratları, Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe kadın ve gençlik kolları, muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Çiğli'de kültür ve sanatın ışığını daha da büyüteceğiz"

Kültür ve sanata büyük önem verdiklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Konserimizde kültürümüzün, köklerimizin ve ortak değerlerimizin yeniden hayat bulduğuna tanıklık ettik. Kursiyerlerimiz, bağlamalarıyla ve sesleriyle bizlere Anadolu'nun ruhunu taşıdı. Çiğli'de kültür ve sanatın ışığını daha da büyütmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Belediyemizin açtığı bağlama, gitar, resim, tiyatro ve drama kursları sayesinde yüzlerce hemşehrimiz sanatla buluşuyor. Biz biliyoruz ki sanatın birleştirici gücü, toplumumuzu daha güçlü ve daha umutlu kılacaktır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

