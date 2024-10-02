Çiğli Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planını Tamamlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çiğli Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planını Tamamlıyor

Çiğli Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planını Tamamlıyor

Çiğli Belediyesi, 2025-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında muhtarlar ve meclis üyeleriyle son paydaş toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Yıldız, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için çeşitli projelerin sürdüğünü belirtti.

02.10.2024 12:57  Güncelleme: 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Çiğli Belediyesi tarafından hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planının hazırlık paydaş toplantılarının son ayağı, muhtarlar ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün öncülüğünde düzenlenen 2025 – 2028 Yerel Eşitlik Eylem Planında sona gelindi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Hayatın her alanında eşitliğin sağlandığı bir Çiğli için çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.

Çiğli Belediyesi tarafından hazırlığı yapılan yerel eşitlik eylem planı için ilk olarak sivil toplum kuruluşları ile dış paydaş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, çeşitli STK temsilcileri ile bir araya gelinerek, projeler ve işbirlikleri üzerine verimli görüşmeler yapıldı. Ardından, belediyenin her müdürlüğünden sağlanan katılım ile iç paydaş toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda, belediye içindeki farklı birimlerin temsilcileri, projelerin ilerleyişi ve gelecekteki planlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Son olarak, meclis üyeleri ve muhtarlarla bir araya gelinerek, kadınlar ve diğer kırılgan gruplar için planlamalar üzerine görüş ve öneriler alındı. Bu toplantı ile belediyenin daha etkin ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimsemesi adına önemli bir adım atıldı.

Muhtarlar ve Meclis üyeleri beklentileri aktardı

Muhtarlar ve meclis üyeleri, kendi bölgelerindeki kadınların ihtiyaçlarını ve beklentilerini dile getirerek, çözüm önerilerini paylaştılar. Ayrıca, kadınların iş hayatına katılımını artırmak, eğitim olanaklarını genişletmek ve şiddetle mücadele konularında yapılacak projeler hakkında görüşüldü. Toplantıda ayrıca Çiğli'de kadınların sosyo-ekonomik durumu, iş, eğitim, sağlık ve siyasette kadının yeri gibi temel konular ele alındı.

"Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefliyoruz"

Başkan Yıldız, kadınların toplumsal hayatta karşılaştıkları zorluklara dikkat çekerek, "Kadınların her alanda eşit fırsatlara sahip olması, kentimizin gelişimi için büyük önem taşıyor. Çiğli Belediyesi, kadınların ekonomik olarak güçlenmesi adına meslek edindirme kursları, yaratıcı atölyeler ve hukuki-psikolojik destek hizmetleri gibi birçok projeyi sürdürüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefleyen Yerel Eşitlik Eylem Planımızı en kısa sürede tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Çiğli Belediyesi, Yerel Yönetim, Politika, Güncel, Kadın, Çiğli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planını Tamamlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:27 Lübnan’da cehennemi yaşayan İsrail’den bir tehdit daha: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:02:38. #1.12#
SON DAKİKA: Çiğli Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planını Tamamlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement