Çiğli'de 23 Nisan Coşkusu: Bayram Çocuk Şenliğiyle Renkleniyor

21.04.2026 10:22  Güncelleme: 11:17
(İZMİR) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek Çocuk Şenliği'nde, Çiğli Belediyesi miniklere hem eğlenceli hem de öğretici bayram sunmaya hazırlanıyor. Atölyeler, spor etkinlikleri ve sürprizlerle dolu programda çocuklar unutulmaz bir gün yaşayacak.

Atatürk Stadı'nda gerçekleşecek etkinliklerde minikler için birbirinden renkli sürprizler yer alacak. Şenlik alanında çocuklara bayrak, şapka, balon, pamuk şeker ve zeka küpü dağıtılacak. Şarkılar, spor gösterileri ve maskotlar eşliğinde doyasıya eğlenecek olan çocuklar, bayramın coşkusunu hep birlikte yaşayacak.

Çocuklar için yaratıcılık ve hareket atölyeleri

Etkinlikler yalnızca eğlenceyle sınırlı kalmayacak. Kurulacak Kültür Sanat Atölyeleri ve Spor İstasyonları ile çocuklar hem öğrenecek hem de keyifli vakit geçirecek. Kum boyama, bileklik yapımı, tuval boyama, maske boyama, yüz boyama ve geri dönüşüm atölyelerinde kendi ürünlerini tasarlayacak olan çocuklar, yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı bulacak. Spor istasyonlarında ise penaltı vuruşu, voleybol ve basketbol etkinlikleriyle hareket dolu anlar yaşanacak.

Başkan Yıldız'dan davet

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, düzenlenecek 23 Nisan Şenliği ile  ilgili yaptığı açıklamada tüm çocukları etkinliğe davet edererk, "23 Nisan, sadece bir bayram değil; çocuklarımızın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırladığımız çok özel bir gündür. Biz de Çiğli Belediyesi olarak çocuklarımızın yüzünü güldürecek, onların hayal dünyasına dokunacak bir şenlik hazırladık. Atatürk'ün armağanı olan bu anlamlı günde, tüm çocuklarımızı aileleriyle birlikte şenliğimize bekliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
