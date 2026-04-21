Çiğli'de 23 Nisan Coşkusu: Bayram Çocuk Şenliğiyle Renkleniyor

Çiğli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenleyeceği "Çocuk Şenliği" ile çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatmaya hazırlanıyor.

Atatürk Stadı'nda gerçekleşecek etkinliklerde minikler için birbirinden renkli sürprizler yer alacak. Şenlik alanında çocuklara bayrak, şapka, balon, pamuk şeker ve zeka küpü dağıtılacak. Şarkılar, spor gösterileri ve maskotlar eşliğinde doyasıya eğlenecek olan çocuklar, bayramın coşkusunu hep birlikte yaşayacak.

Çocuklar için yaratıcılık ve hareket atölyeleri

Etkinlikler yalnızca eğlenceyle sınırlı kalmayacak. Kurulacak Kültür Sanat Atölyeleri ve Spor İstasyonları ile çocuklar hem öğrenecek hem de keyifli vakit geçirecek. Kum boyama, bileklik yapımı, tuval boyama, maske boyama, yüz boyama ve geri dönüşüm atölyelerinde kendi ürünlerini tasarlayacak olan çocuklar, yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı bulacak. Spor istasyonlarında ise penaltı vuruşu, voleybol ve basketbol etkinlikleriyle hareket dolu anlar yaşanacak.

Başkan Yıldız'dan davet

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, düzenlenecek 23 Nisan Şenliği ile ilgili yaptığı açıklamada tüm çocukları etkinliğe davet edererk, "23 Nisan, sadece bir bayram değil; çocuklarımızın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırladığımız çok özel bir gündür. Biz de Çiğli Belediyesi olarak çocuklarımızın yüzünü güldürecek, onların hayal dünyasına dokunacak bir şenlik hazırladık. Atatürk'ün armağanı olan bu anlamlı günde, tüm çocuklarımızı aileleriyle birlikte şenliğimize bekliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.