Çiğli\'de Çöp Tesisi Protestosu

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İzmir'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin kapatılmamasını protesto eden grup, yürüyüş gerçekleştirdi.

Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin faaliyetlerine devam ettiği gerekçesiyle Çiğli'deki muhtarların çağrısıyla İnönü Mahallesi Muhtarlığı önünde toplanan grup, ellerinde "Sözünüzün arkasında durmadınız, çöpünüzün arkasında durun", "Yağ satarım, bal satarım, Çiğli ölmüş çöp satarım", "Duygularımız çöp kokuyor" yazılı pankartlarla Cumhuriyet Mahallesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Mahalle muhtarlığını geçtikten sonra yürüyüşü sonlandıran grup adına açıklama yapan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fatma Akçelik, 32 yıldır çöp toplama alanı olarak kullanılan Harmandalı'daki bölgenin 15 yıl hizmet vermek üzere kurulduğunu hatırlattı.

Akçelik, Çiğli'nin İzmir'in "çöp tenekesi" olmadığını belirterek, "İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. Dairesinin kararı açık ve nettir. Çiğli'de kurulu atık toplama merkezi istiap haddini doldurmuş, artık kullanılamaz hale gelmiştir. Merkezde metan gazı sınırları en yüksek seviyelere ulaşmış, kent ve insan sağlığını azami şekilde tehdit etmektedir." dedi.

İzmir Valiliği, Çiğli Kaymakamlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne çağrıda bulunan Akçelik, "Lütfen yasalarımızın ve mahkeme kararlarının bize tanıdığı hakkımızı koruyunuz. Bu bütün Çiğli halkının sizden beklentisidir. Siz de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi bize sırtınızı dönmeyiniz." diye konuştu.