Çiğli'de Engelsiz Şenlik: Sevgi ve Dayanışma Vurgusu

21.05.2026 09:54  Güncelleme: 11:09
Çiğli Belediyesi, Engelliler Haftası'nda ZİÇEV öğrencileriyle düzenlediği şenlikte, sevgi ve dayanışma mesajları verdi. Başkan Yıldız, gerçek belediyeciliğin insanların hayatına dokunmak olduğunu vurguladı.

Çiğli Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği "Engelsiz Şenlik" etkinliğinde Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencileriyle bir araya geldi. Çiğli Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe belediye meclis üyeleri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenlik kapsamında ilk olarak ZİÇEV öğrencileri halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi. Ardından ZİÇEV anneleri Harmandalı, Payduşka ve Damat Halayı performanslarını sergilediler. Etkinlikte ayrıca ZİÇEV ritim grubu da sahne alıren, ZİÇEV Marş Korosu Karşıyaka Belediyesi Bando Takımı eşliğinde gösteri gerçekleştirdi.

ÖZTÜRK: "HİÇBİR ENGEL AŞILMAZ DEĞİLDİR"

ZİÇEV İzmir Şube Başkanı Nilgün Öztürk yaptığı konuşmada, zihinsel engelli bireylerin doğru fırsatlar sunulduğunda hayatın her alanında başarılı olabileceğini belirterek, "Bugün burada, ZİÇEV'li gençlerimizin her şeyi başarabileceğini göstermek için toplandık. Engelliler Haftası yalnızca farkındalık yaratmak için değil; aynı zamanda toplum olarak birbirimize daha sıkı kenetlenmek ve engelleri birlikte aşmak için bir çağrıdır. Sevgiyle, sabırla ve destekle hiçbir engel aşılamaz değildir" dedi.

EROL'DAN DAYANIŞMA VURGUSU

Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi ve Engelsiz Çiğli Komisyon Başkanı Şükrü Erol ise engellerin değil sevgisizliğin aşılması gereken en büyük sorun olduğunu ifade ederek, "Çiğli Belediyesi olarak engelli bireylerimizin sosyal yaşama daha aktif katılabilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelsiz Çiğli vizyonumuz doğrultusunda eğitimden sanata, spordan istihdama kadar her alanda engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

YILDIZ: "GERÇEK BELEDİYECİLİK İNSANLARIN HAYATINA DOKUNMAKTIR"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Engelliler Haftası kapsamında yaptığı konuşmada birlik, sevgi ve dayanışmanın önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Burada sevginin, dayanışmanın ve eşit yaşam hakkının ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte gösteriyoruz. Engelli bireylerimizin hayatın her alanında var olabilmesi, sosyal yaşamın içinde özgürce yer alabilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Çiğli Belediyesi olarak 'Engelsiz Çiğli' hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki; gerçek belediyecilik yalnızca yol yapmak, bina inşa etmek değil, insanların hayatına dokunabilmektir. Sahnede izlediğimiz her gösteri bizlere bir kez daha gösterdi ki; sevgi varsa engel yoktur. ZİÇEV'li çocuklarımızın ve gençlerimizin azmi, enerjisi ve yetenekleri hepimize umut verdi. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen ZİÇEV ailesine, belediye çalışanlarımıza ve katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

