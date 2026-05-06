Çiğli'de Hıdrellez Coşkusu: Binlerce Kişi Baharı Birlikte Karşıladı

06.05.2026 10:41  Güncelleme: 11:39
Çiğli'de baharın simgesi Hıdrellez Şenliği, büyük bir katılımla gerçekleştirilerek renkli görüntüler ve müzik eşliğinde coşku dolu anlar yaşandı. Başkan Yıldız, etkinliğin önemine vurgu yaparak, farklı kültürleri bir araya getirdiğini belirtti.

(İZMİR) - Çiğli'de baharın ve birlikteliğin simgesi olan Hıdrellez Şenliği, bu yıl da büyük bir coşkuya sahne oldu. Çiğli Belediyesi ile Maltepe Mahallesi Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen 3. Hıdrellez Şenliği, yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde sona erdi.

Maltepe Mahallesi 8096. Sokak'ta gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar adeta bayram havası yaşadı. Gece boyunca sahne alan Balkan Ekspress, Locaband, Bayram Kavadar ve Blagoja Grujovski'nun performanslarıyla katılımcılar müziğe doyarken, özellikle göçmen halayları gecenin zirve anlarını oluşturdu.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve eşi Gamze Yıldız da vatandaşlarla birlikte halay çekerek coşkuya ortak oldu. Etkinliğe ayrıca eski Kuzey Makedonya Çaşka Belediyesi Başkanı Goran Stojanovski, CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar ve yönetimi, kadın ve gençlik kolları temsilcileri, meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımın olduğu şenlik, birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı, müzik ve eğlencenin hiç durmadığı unutulmaz bir gece olarak hafızalara kazındı.

Başkan Yıldız: "Hıdrellez, baharın ortak dili ve kültürel mirasımızdır"

Başkan Yıldız yaptığı konuşmada Hıdrellez'in farklı kültürleri bir araya getiren güçlü bir gelenek olduğuna dikkati çekerek, "Hıdrellez; farklı köklerden, inançlardan insanların aynı ateşin etrafında buluştuğu bir hafıza günüdür. Baharın ortak dili, kültürel mirasımızdır. Romanların Kakava coşkusu, göçmenlerin memleket özlemi, Anadolu'nun bereket duasıdır. Adı ve ritüelleri değişse de özü değişmez. Dileğim, tüm komşularımın dualarının kabul olmasıdır" dedi.

Arslan: "Barış ve kardeşliğimiz daim olsun"

Maltepe Mahalle Muhtarı Ramazan Arslan ise organizasyona katkılarından dolayı Çiğli Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Böylesine kalabalık ve coşkulu bir Hıdrellez'i birlikte kutlamak çok anlamlı. Dilerim herkesin dilekleri gerçekleşir, barış ve kardeşliğimiz daim olur" dedi.

Kaynak: ANKA

