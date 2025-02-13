Çiğli'de İzmir Rebetiko Korosu Konser Verdi

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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, Ege müziğinin sevilen gruplarından İzmir Rebetiko Korosu'nun sahne aldığı konsere ev sahipliği yaptı.

Çiğli Belediyesi, şefliğini Berkant Atılgan'ın yaptığı İzmir Rebetiko Korosu'nu Çiğlili müzikseverler ile buluşturdu. Fakir Baykurt Salonu'nda düzenlenen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Akşam boyunca devam eden konserde, koronun seslendirdiği birbirinden özel eserler dinleyicilerin beğenisini topladı.

"Etkinliklerimiz devam edecek"

Farklı kültürlerden esintileri Çiğli'ye taşıdıklarını belirten Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Çiğlili sanatseverleri, kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Son olarak, Ege müziğinin beğeniyle dinlenen değerli bir grubu, İzmir Rebetiko Korosu'nu ilçemizde misafir ettik. Seslendirdiği ezgilerle bize unutulmaz bir gece yaşatan kıymetli sanatçılarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan Çiğlili sanatseverlere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte kültürel etkinliklerimizi çeşitlendirerek vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.