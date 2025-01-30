Çiğli'de 'Mikropsuz Bir Hayat' Tiyatro Oyunu Minik İzleyicilerle Buluştu - Son Dakika
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Çiğli'de 'Mikropsuz Bir Hayat' Tiyatro Oyunu Minik İzleyicilerle Buluştu

'Mikropsuz Bir Hayat' adlı çocuk tiyatro oyunu, eğlenceli karakterler ve interaktif sahneleriyle Çiğli'de minik izleyicilere mikroplardan korunmanın yollarını eğlenceli bir şekilde öğretiyor.

30.01.2025 10:04  Güncelleme: 11:24
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(İZMİR) - Sağlıklı yaşam ve hijyenin önemini eğlenceli bir şekilde anlatan "Mikropsuz Bir Hayat" adlı çocuk tiyatro oyunu, Çiğli'de minik izleyicilerle buluştu.

Çiğli Belediyesi sömestr tatilinde "Mikropsuz Bir Hayat" adlı çocuk tiyatro oyununu çocuklarla buluşturdu. Eğlenceli karakterler ve renkli sahne dekorlarıyla dikkat çeken oyun, çocuklara mikroplardan korunma yollarını öğretirken interaktif sahneleriyle onları sürece dahil etti.

"Eğlenerek öğrenmeleri bizleri mutlu ediyor"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Okulların ara tatilde olduğu bu dönemde çocuklarımız için birçok etkinlik düzenliyoruz. 'Mikropsuz Bir Hayat' adlı oyunla hijyenin, temizliğin ve sağlıklı yaşamın önemini onlara eğlenceli bir dille anlatmayı amaçladık. Sağlıklı bir toplumun temeli, küçük yaşlarda kazanılan doğru alışkanlıklardır. Çocuklarımızın sahnedeki karakterlerle hem eğlenmesi hem de mikroplardan korunmanın önemini öğrenmesi bizleri mutlu ediyor. Burada edindikleri bilgileri hayatlarının her alanında uygulayarak daha sağlıklı bireyler olarak yetişeceklerine inanıyoruz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Çiğli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiğli'de 'Mikropsuz Bir Hayat' Tiyatro Oyunu Minik İzleyicilerle Buluştu - Son Dakika

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