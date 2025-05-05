Çıkrıkcıspor'dan Duygu Dolu Şampiyonluk - Son Dakika
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Çıkrıkcıspor'dan Duygu Dolu Şampiyonluk

Çıkrıkçıspor, şampiyonluk kupasını 2024'te kaybettiği hakem Yusuf Bulut'un oğluna sundu.

05.05.2025 13:42
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Manisa Süper Amatör Ligi 2024-2025 Yusuf Bulut Sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Çıkrıkçıspor, şampiyonluk kupasını geçen yıl hayatını kaybeden futbol hakemi Yusuf Bulut'un oğluna hediye etti.

Çıkrıkçıspor ile Manisaspor arasında Turgutlu'da oynanan play-off ligi müsabakasının devre arasında, Çıkrıkçıspor Kulüp Başkanı Şaban Aktar, sezon sonunda elde ettikleri şampiyonluk kupasını, Bulut'un 6 yaşındaki oğlu Eymen Bulut'a teslim etti.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Yusuf Bulut'un değerli bir futbol adamı olduğunu belirterek, "Bütün Turgutlu, sevenleri her zaman onların yanında olacağız." dedi.

Aktar da şampiyonluğu Bulut ve ailesine armağan ettiklerini kaydetti.

Turgutlu Belediyesi'nde çalışan ve Manisa bölgesinde futbol hakemliği yapan Yusuf Bulut, 24 Nisan 2024'te geçirdiği kalp krizi sonucu 37 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çıkrıkcıspor'dan Duygu Dolu Şampiyonluk - Son Dakika

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