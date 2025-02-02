Cil Gölü Bu Kış Dondu

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Bitlis'te etkili olan soğuk havadan dolayı Cil Gölü'nün yüzeyi dondu

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan soğuk havadan dolayı Cil Gölü'ün yüzeyi tamamen dondu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçe sınırları içinde bulunan 4058 rakımlı Süphan Dağı'nın

eteklerindeki Cil Gölü, Süphan Dağı eteklerinde bulunan Sütey Yaylası içerisindeki Cil Gölü, barındırdığı onlarca kuş türü ile adete bölgenin saklı cennetlerinden biri olarak kabul ediliyor.

2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile doğal sit alanı ilan edildi. Türkiye'nin önemli doğal ve kuş alanlarından biri olan Sütey yaylasındaki Cil Gölü, zirvesi hep karlı olan Süphan Dağı ile oluşturduğu manzara görenleri hayran bırakıyor. Birçok yaban kuşuna ev sahipliği yapan Cil Gölü, bölgede etkili olan soğuklardan dolayı yüzeyi tamamen dondu.