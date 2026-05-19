Çıldır Gölü'nde 19 Mayıs Coşkusu: 50 Sporcu Kürek Çekti

19.05.2026 21:02  Güncelleme: 22:16
(İSTANBUL) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ardahan'daki Çıldır Gölü'nde tarihi ve anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Olumsuz hava koşullarına karşın su sporları etkinliğinde, bölge çocukları için bir ilk yaşandı. 50 kano ve yelken sporcusu, göl üzerinde bir saat boyunca kürek çekerek Çıldır Gölü ile buluştu.

Ardahan Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Çıldır Belediye Tesisleri önünde düzenlenen organizasyonda Rize, Artvin, Hopa ile Çıldır'dan gelen yaklaşık 50 kano ve yelken sporcusu göl üzerinde bir saat boyunca kürek çekerek görsel bir şölen sundu. JAK ve AFAD ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan gösteriler, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Esenyurt kurucu Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan tarafından Çıldır Belediyesi'ne ve Çıldırlı çocuklara hediye edilen kano, yelkenli, tekne ve botlar ilk kez resmi bir etkinlikte buluştu. Bölgenin zorlu iklim şartlarında büyüyen Çıldırlı çocuklar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda profesyonel su sporları ekipmanlarını deneyimledi.

Burada konuşan Çapan, memleket çocuklarının her şeyin en güzelini hak ettiğini belirterek "Sert kışa inat göllerimizi umutla, sporla, neşeyle doldurmaya devam edeceğiz. Doğunun çocukları batıdaki akranlarıyla aynı imkanlara sahip olmalı. Bu organizasyonda emeği geçen tüm mülki amirlerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Çıldır Gölü'nü bir spor merkezine dönüştürmeyi hedefleyen buluşmaya Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekçi, Çıldır Kaymakamı Barış Aytürk, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ile Çıldır Su Sporları Kulübü'nün kurulmasına ve yaşatılmasına destek veren Prof. Dr. Yusuf Bayraktar ile Prof. Dr. Bingür Sönmez, kurum amirleri ve çok sayıda yurttaş da katıldı.

Kaynak: ANKA

