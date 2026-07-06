Çıldır Gölü'nde Romantik Evlilik Teklifi - Son Dakika
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Çıldır Gölü'nde Romantik Evlilik Teklifi

Çıldır Gölü\'nde Romantik Evlilik Teklifi
06.07.2026 10:10
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Kürşat Arpaçay, Çıldır Gölü'nde Nazlı Güneş'e şarkı eşliğinde evlilik teklifi yaptı.

ÇILDIR Gölü'nde yerli ve yabancı turistlere gezi imkanı sunan tekne, evlilik teklifine sahne oldu. Kürşat Arpaçay, Çıldır Gölü'nde Hakan Altun'un 'Teklif ediyorum, benimle evlenir misin' şarkısı eşliğinde Nazlı Güneş'e evlilik teklifinde bulundu.

Arpaçay, 'evet' diye cevap veren Güneş'in parmağına yüzük taktı.

Deniz seviyesinden bin 959 metre yükseklikte, Van Gölü'nden sonra bölgenin en büyük 2'nci gölü olan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü, bölgedeki en önemli turizm merkezi. Kışın yüzeyi tamamen donduğu için üzerinde Eskimo usulü balıkçılık, atlı kızak keyfi ve kar motoru ile gezi imkanı sunulan gölde yazın da yerli ve yabancı turistler için tekne turları düzenlenmeye başladı.

TEKLİF EDİYORUM

İşletmeci Bahri Ağbulak'un bölgeye gelen turistleri gezdirdiği tekne evlilik teklifine sahne oldu. Kız arkadaşı Nazlı Güneş'i tekne turuna davet eden Karslı Kürşat Arpaçay, Çıldır Gölü'nün ortasında Hakan Altun'un 'Teklif ediyorum, benimle evlenir misin' şarkısı eşliğinde, "Geriye kalan ömrümü seninle geçirmek istiyorum. Benimle evlenir misin?" diyerek evlilik teklifinde bulundu. Nazlı Güneş'in 'evet' cevabı üzerine Kürşat Arpaçay, cebinden çıkardığı yüzüğü taktı. Evlilik teklifine şahitlik eden arkadaşlarının konfeti patlatma denemesi başarısızlık sonuçlanınca meşale yakıldı. Evlilik teklifi sonrası çift ve arkadaşları bir süre gölde tur attıktan sonra kıyıda kendilerini bekleyen pastayı kesti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çıldır Gölü'nde Romantik Evlilik Teklifi - Son Dakika

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