Çilekli Mahallesi'nde Hasat Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çilekli Mahallesi'nde Hasat Keyfi

Çilekli Mahallesi\'nde Hasat Keyfi
14.07.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pamukova'daki Çilekli Mahallesi, ziyaretçilere çilek toplama ve doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı sunuyor.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çilek üretiminden adını alan Çilekli Mahallesi'ni ziyaret edenler, satın alacakları çilekleri tarladan toplama fırsatı buluyor.

Çilekli Mahallesi, yaz aylarında hem üretimi hem de doğayla iç içe sunduğu hasat deneyimiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Mahallede neredeyse her aile çilek yetiştiriciliği yaparken, haziran-kasım aralığında devam eden hasat sezonunda tarlalar misafirlerini ağırlıyor.

Ziyaretçiler, istedikleri takdirde meyveyi sepetlerle kendileri topluyor, hasat esnasında diledikleri kadar çilek yiyor ve keyifli vakit geçiriyor. Misafirlere ayrıca çilek suyu da ikram ediliyor.

Çilek üretimi yapan Sezgin İzmir, AA muhabirine, 1960'lı yıllardan bu yana yerli çilek üretiminin yapıldığını ve sezonun 6 ay sürdüğünü söyledi.

İzmir, bölgede geçim kaynağının öncelikle çilek üretimiyle sağlandığını, 2000'li yıllardan bu yana da çilekçiliğin kültür haline geldiğini ifade etti.

Sosyal medyanın kullanımının yayılmasıyla bölgeye rağbet oluştuğuna değinen İzmir, "Sakarya ve çevre illerden çok sayıda insan geliyor. İsteyenler çileğini kendi topluyor, isteyen hazır alıyor. Genelde toplamayı tercih ediyorlar. Çilek yemek serbest, isteyen istediği kadar çileğini yiyor. Buradan güzel bir şekilde ayrılıyorlar, daha sonra eş dostlarıyla tekrar geliyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Pamukova, Ekonomi, Sakarya, Kültür, Turizm, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çilekli Mahallesi'nde Hasat Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor
Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor
6 yıldır firari olan FETÖ hükümlüsü, çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı 6 yıldır firari olan FETÖ hükümlüsü, çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı
Şanlıurfa’da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı
İtalya’da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı İtalya'da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler Helikopterdeki cihazlar sökülmüş Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
15:18
Özgür Özel’in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
15:13
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
14:49
Özel’den Kılıçdaroğlu’na hodri meydan: Yüzde 90’ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
13:44
Fransız ordusundan Avengers’lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 15:44:35. #7.13#
SON DAKİKA: Çilekli Mahallesi'nde Hasat Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.