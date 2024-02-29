Cilt kanseri hastası kadınlar dekoratif sepet örme kursunda moral buluyor

Kırşehir Valiliği Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) açılan dekoratif sepet örme kursuna katılan cilt kanseri Şükran Maraş, hem moral buluyor hem de ürettiği ürünleri satarak aile bütçesine katkı sunuyor.
Merkezde açılan dekoratif sepet örme ve örgü bebek kursuna 35 kadın katılıyor.
Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AA muhabirine, kadınların kurslardan çok memnun kaldığını söyledi.
Kursun, kadınlara moral da verdiğini belirten Buhara, yeni kurslarla kadınları desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.
"Burada kendime geldim, yaşadığımı fark ettim"
Dekoratif sepet ören cilt kanseri Şükran Maraş da kursta farklı motif ve modelleri deneyimlediğini söyledi.
Kursun, başta psikolojik olmak üzere maddi manevi büyük katkısı olduğunu anlatan Maraş, şunları kaydetti:
"Evdeydim, dışarıdaki yaşamın nasıl sürdüğünü öğrenmeye başladım. Daha önce sadece çocuklar ve evle uğraşıyordum. Buranın bana katkısı oldu. Ben büyük bir rahatsızlık yaşıyordum. Buraya gelmeden önce ruhsal durumum kötüydü. Sağlık durumumla ilgili büyük bir yıkıntıdaydım. Burada kendime geldim, yaşadığımı fark ettim. Hastalığımı büyük oranda yendim. Yıkılmıştım, burası beni kurtardı. Maddi ve manevi bana büyük kazanç oldu. Ürünleri evimde de yapıyorum. Devletimin bana böyle bir katkısı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Malzemelerin hepsini devletimiz verdi, yardımları oldu, her zaman da oluyor. Herkesten Allah razı olsun."
Örgü bebek yapımını öğrenen Ayşe Duran da kurs sayesinde kendini daha iyi ifade edebildiğini, el becerisini keşfettiğini aktardı.
Ürettiği örgü bebekleri satıp, aile bütçesine katkı sunduğunu vurgulayan Duran, "Çok güzel arkadaşlıklar edindim, buradaki kurs hocalarımız çok iyi. Devletimizin bize sunduğu bu güzel hizmet için çok teşekkür ederim. Böyle bir yeri bilmiyordum, öğrendim, bundan sonra da asla bırakmayacağım. Kursa başlayalı 2,5 ay oldu. Hem kursta hem de evimde örgü bebek yapıp sattım, bana gelir oldu." sözlerini kullandı.
Usta öğretici Gözde Fakıoğlu ise kursa katılan kadınların stresten uzaklaşarak yeni arkadaşlıklar edindiğini vurguladı.
Kurs sayesinde kursiyerlerin kendini mutlu hissettiğini ifade eden Fakıoğlu, "Sabahtan öğlene kadar devam eden kurslara gelen kadınlar, burada stres atıyor, ev ekonomisine de katkı sağlıyor. Dekoratif sepet tekniklerini öğretiyoruz. Kurstan sonra evlerinde de kolaylıkla sepet yapabiliyorlar. Sepetlerin satışını da yapıyorlar. Dekoratif sepet örücülüğünün yanı sıra örgü bebek (amigurumi) kursumuz da var. Üç ay süren kurs sonunda sertifika alıyorlar." dedi.
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