Cilvegözü'nde Yeni Tır Parkı Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Cilvegözü'nde Yeni Tır Parkı Hizmete Açıldı

Cilvegözü\'nde Yeni Tır Parkı Hizmete Açıldı
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Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 1200 tır kapasiteli yeni park alanı açıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda inşa edilen 1200 tır kapasiteli park hizmete açıldı.

Vali Mustafa Masatlı, resmi açılış dolayısıyla düzenlenen programda, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından şehrin küllerinden yeniden doğduğunu söyledi.

Bir taraftan konutları, iş yerlerini, eğitim kurumlarını, sağlık tesislerini ve altyapıları yeniden ihya ederken diğer taraftan "Afette Hatay Modeli" çerçevesinde birtakım projelere de imza atmaya başladıklarını ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

"Bu süreçte 2011'den sonra Suriye'yle olan özellikle ticari ilişkilerimiz, oradaki rejimden kaynaklı kesilmişti. Daha sonra 2024 Aralık'taki harekattan sonra Suriye'de rejim değişti ve şu an Suriye rejimiyle ülkemiz arasında çok önemli ekonomik ve ticari ilişkiler başladı, devam ediyor. Bizler de tabii ki şehrimizde bir taraftan sahada o afetin izlerini temizlerken, yeniden inşa çalışmaları yaparken, diğer taraftan da şehrimizin, ülkemizin Orta Doğu'ya açılan en önemli ticari kapılarından bir tanesi olan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda da birtakım çalışmalara başladık."

Bu çalışmalar çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile özellikle dış ticarete önemli ölçüde katkı sunacak bir çalışmayı tamamlayıp, hizmete aldıklarını vurgulayan Masatlı, şöyle devam etti:

"Daha önceden burada kilometrelerce tır kuyruğu oluşuyordu, buradaki şoförlerimiz gerçekten sağlıksız şartlar içerisinde işini yapmaya çalışıyordu. Onun yanında ihracatçılarımız, lojistikçilerimiz özellikle bu sıradan ve mevcut durumdan kaynaklı ciddi derecede sıkıntılar çekiyordu. Bizler de bu 'Afette Hatay Modeli' çerçevesinde burada 184 bin metrekarelik bir alanda, yaklaşık 1200 tırın aynı anda park edebileceği, konaklayabileceği ve burada başta şoförlerimizin medeni ihtiyaçlarının karşılanması dahil, diğer taraftan 9 ticari alanı, onun yanında ibadethanesi de dahil, böyle bir tır parkı projesini de tamamlamış olduk."

Masatlı, projenin ihracatçıların bir an önce mallarının yerine ulaştırılması, lojistikçilerin zaman kaybı yaşamaması, maliyetlerinin daha düşürülmesi başta olmak üzere ticaretin geliştirilmesi, dış ticaretin artırılması ve kolaylaştırılması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 3 aydır kullanımda olan parka şu ana kadar 65 binden fazla tırın geldiğini vurgulayan Masatlı, proje kapsamındaki lojistik köy çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Masatlı, bir gazetecinin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan günlük geçen ticari araç sayısıyla ilgili soruya, "Bunu iki boyutta değerlendirmek lazım. Bir tanesi güvenli, düzenli geri dönüş, yani Suriyeli misafirlerimizin kendi ülkelerine dönüşü. Bir diğer taraftan da küçük araçlarla tır geçişi. Şu an itibarıyla güvenli, düzenli geri dönüşte Cilvegözü kapımız bu dönüşün yüzde 65'ini ihtiva etmektedir. Diğer taraftan küçük araçlar hariç, günde ortalama Cilvegözü kapımızdan 1500 tır giriş-çıkış yapmaktadır." yanıtını verdi.

Masatlı, daha sonra tır parkı alanını ve içerisindeki çalışma ofisini, berberi ve yemekhaneyi gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cilvegözü'nde Yeni Tır Parkı Hizmete Açıldı - Son Dakika

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