CİMER ile Çocukların Hayalleri Gerçekleşiyor

31.03.2026 15:10
CİMER'in resim yarışması, çocukların hayallerini ifade etmelerine imkan sağlayarak katılım aldı.

İLETİŞİM Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'CİMER'e Renk Kat' ödüllü resim yarışması, bir sanat etkinliğinin ötesine geçerek çocukların hayallerini görünür kılan güçlü bir iletişim köprüsüne dönüştü. Her biri birbirinden güzel resimlerle yarışmaya başvuran yüzlerce çocuk, Türkiye'nin geleceğini hayalleriyle şekillendiriyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmaya çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce başvuru yapıldı. Çocuklar rengarenk eserlerini göndermeye başladı. Minik ressamlar; hayallerindeki Türkiye'yi, duygularını ve umutlarını resimlerine yansıtmayı sürdürüyor. Her bir eser; umut, adalet, doğa ve mutluluk gibi değerleri çocukların gözünden yeniden yorumlayarak geleceğe dair güçlü bir mesaj veriyor. Yarışma, çocukların yalnızca resim yapmasını değil; aynı zamanda seslerini duyurmalarını, kendilerini ifade etmelerini ve devletle kurdukları bağı güçlendirmelerini amaçlıyor. CİMER, minik kalplerin gözünde sadece bir başvuru sistemi değil; hayallerini paylaşabildikleri, kendilerini değerli hissettikleri bir güven kapısı olarak görülüyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışma ile Türkiye'nin geleceği, çocukların hayallerinde şekilleniyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 3 NİSAN

16 Şubat'ta başvuruların alınmaya başladığı 'CİMER'e Renk Kat' Ödüllü Resim Yarışması için son başvuru tarihi 3 Nisan 2026. Yarışmaya başvurular, 'https://cocuk.cimer.gov.tr/' internet sitesi üzerinden alınıyor. Çocuklar çizdikleri resimleri JPG, PNG ve PDF formatında yükleyerek başvurularını tamamlayabilecek. Pastel boya, sulu boya, guaj boya, gazlı kalem, kara kalem ya da serbest teknikte, en az A4 boyutlarındaki bir kağıda çizilmesi istenen resimlerin asıllarının elden veya kargo ile teslimi için ise son tarih 15 Nisan 2026. Yarışmada15-19 Nisan 2026'da yapılacak final değerlendirmeleri ardından sonuçlar 20-24 Nisan tarihlerinde açıklanacak. Birinci, ikinci ve üçüncü seçilen resimlerin sahiplerine, düzenlenecek ödül töreninde, sürpriz ödüller verilecek.

Kaynak: DHA

Advertisement
