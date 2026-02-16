CİMER'in Kamusal İletişimdeki Rolü - Son Dakika
CİMER'in Kamusal İletişimdeki Rolü

16.02.2026 16:23
Erzurum'da CİMER'in önemi ve kamu hizmetlerindeki etkisi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Erzurum'da "Kamusal İletişimde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) Yeri ve Önemi" konusunda kentteki kurum çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Vekili Ahmet Özdemir, 21. yüzyıl kamu yönetiminin, her bir hizmetin, vatandaşların düşünceleri ve yönetişim anlayışıyla bir paradigma etrafında şekillenen hale evrildiğini söyledi.

Özdemir, şunları kaydetti:

"İletişim Başkanlığımızın yürüttüğü CİMER, alınan kararların kamu hizmetini sağlayan ve kamu hizmetini alan bütün kesimlerin bir arada bulunarak ortak bir karara varmasını sağlayıcı bir yer. Bizler de ilimizde, kamu hizmetlerinin en etkili bir şekilde yürütülmesi ve bu kamu hizmetlerinin yerelde ihtiyaç odaklı olarak revize edilerek verilmesini sağlamak için CİMER sürecinin üzerinde hassasiyetle duruyoruz. CİMER'de yapılan başvurular sadece bir görüş değil, kamu hizmetinin daha da iyileşebilmesi için farklı bir bakış açısı, artı bir perspektiftir. Bu yüzden bu eğitimimizin üzerinde hassasiyet gösteriyoruz."

CİMER'e yapılan her başvurunun kamu hizmetini yükseltebilmesi için önemli bir unsur olduğunu belirten Özdemir, programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece ise CİMER'in gelişiminin önemine dikkati çekerek, "Hiç kuşku yok ki bugün CİMER, millet ve devlet arasındaki en güçlü iletişim köprüsü ve dünyanın en büyük kamusal iletişim platformu olmuştur. Bu sebeple CİMER'i sadece şikayet ve ihbar yeri olarak değil, vatandaşlarımızın yönetime katılmasının bir aracı olarak görmekteyiz." dedi.

İletişim Başkanlığı ve CİMER'in tanıtım videolarının da izletildiği programda, İletişim Başkanlığından gelen uzmanlar tarafından CİMER'in önemi, istatistiksel veriler, sistemin verimli kullanımı, verilmesi gerekli yanıtlar gibi konularda sunumlar yapıldı.

Vali Vekili Özdemir, programın düzenlendiği salonun fuaye alanında konumlandırılan İletişim Başkanlığının "Asrın İnşası" adlı fotoğraf sergisini gezdi.

Eğitim programına kurum amirleri ve çalışanlar katıldı.

İletişim Başkanlığı uzmanları ayrıca Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda ise "Kamusal İletişimde ve Yerel Basında Sosyal Medya ve Dezenformasyonla Mücadele" programı gerçekleştirdi.

Kamu kurum temsilcileri ve gazetecilerin katıldığı programda, uzmanlar tarafından dezenformasyon ile mücadele konusunda yapılması gerekenler anlatıldı.

Kaynak: AA

Ahmet Özdemir, Erzurum, Güncel, Kamu

