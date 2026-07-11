CİMER, Yurt Dışında Vatandaşın Yanında - Son Dakika
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CİMER, Yurt Dışında Vatandaşın Yanında

11.07.2026 16:05
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CİMER, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının sorunlarına hızlı çözüm üreterek destek sağlıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Merkezi (CİMER) vatandaşların yurt dışında karşılaştıkları sorunların çözümünde etkin rol oynadı. CİMER'den yapılan açıklamaya göre; vatandaşlar, sadece Türkiye'de değil yurt dışında da herhangi bir sorunla karşılaştığında CİMER'e başvuru yapıyor. Söz konusu başvurular, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar nezdinde işleme alınıyor, yurt dışı temsilcilikler devreye konulmak suretiyle yanıtlanıyor, hizmete dönüşüyor.

Yunanistan'ın Sakız Adası'nda eşi tarafından alıkonulduğu ve tehdit altında olduğunu belirten vatandaşın CİMER'e yaptığı başvuru üzerine Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Rodos Başkonsolosluğu nezdinde yapılan girişimlerin ardından vatandaşın eşi Yunan polisi tarafından gözaltına alındı, kadın ve çocukların dönüş işlemleri için gerekli görüşmeler başlatıldı. Konunun yakından takip edildiği bildirildi.

İTALYAN HASTANESİNE PEC İLETİLDİ

İtalya'nın Sicilya Adası'nda tatildeyken yüksek enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan yeğeni için CİMER'e başvurarak acil destek talep eden vatandaş ve Türk vatandaşı ağabeyi ile Dışişleri Bakanlığı ilgili birimleri nezdinde hızla temas sağlandı. Hastanede ulaşılan nöbetçi doktordan, vatandaşın Polonya vatandaşı olan 3 yaşındaki çocuğunun sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi alınarak vatandaşa iletildi. Ayrıca hastaneye vatandaşa gerekli bilgilendirmenin zamanlıca ve ayrıntılı bir şekilde yapılması için resmi yazı (PEC) iletildi. Konu yakın takibe alındı.

Fildişi Sahilleri Abidjan şehrinde bulunan ve haber alınamayan vatandaşın bulunması talebiyle yapılan başvuru üzerine Abidjan Büyükelçiliği tarafından durum yerel polise bildirilerek arama çalışmaları başlatıldı. İlgili kişilerin ifadelerinin alındığı, konunun yakından takip edildiği belirtildi.

ENDİŞE ETTİĞİ TORUNUNA ULAŞILDI

Torununun Hollanda Lelystad'da eşi ve kaynanası tarafından darbedildiği, kendisiyle iletişimlerinin kesildiği ve can güvenliği endişesi taşıdığına dair vatandaşın CİMER'e yaptığı başvuru üzerine Dışişleri Bakanlığı ilgili birimleri hızla harekete geçti. Hollanda'da uygulanan usuller çerçevesinde ilgili polis birimiyle temasa geçilirken, yapılan görüşmede vatandaşın genel durumunun iyi olduğu öğrenilerek aileye bildirildi. Vatandaşın başkonsolosluğa ulaşmak istediği takdirde irtibata geçebileceği de iletildi.

Ürdün Jaber Sınır Kapısı'nda sistem çalışmadığı için günlerdir Suudi Arabistan vizesi alamadıklarını, mazot ve yiyeceklerinin bittiğini, soğuk hava yüklerinin bozulma riski altında olduğunu belirten vatandaşlara Amman Büyükelçiliği Konsolosluk birimi tarafından acil destek sağlandı. Vize başvurularını yolculuk öncesinde yapmaları telkin edilen vatandaşlara ihtiyaten Suudi Arabistan Amman Büyükelçiliği'nden temin edilen Ürdün'de yetkili vize aracı şirketinin bilgileri paylaşıldı. TIR sürücülerinin bağlı olduğu firma irtibat kişisi ile de temas edilerek sorunun çözüm aşamasına yaklaştığı, bazı araçların geçişine izin verildiği, yakın zamanda diğer araçların geçişine de müsaade edileceğinin tahmin edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CİMER, Yurt Dışında Vatandaşın Yanında - Son Dakika

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