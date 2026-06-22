Çin, 10 ABD şirketini ihracat kontrol listesine ekledi

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, çift kullanımlı ürünlere ilişkin ihracat kontrolü yasa ve yönetmelikleri uyarınca aralarında Aveox, Inc.'in de bulunduğu 10 ABD şirketinin ihracat kontrol listesine eklendiğini duyurdu.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada söz konusu önlemin, ulusal güvenliğin ve çıkarların korunması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi gibi uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Duyuru tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ihracat kuruluşlarının, Red Cat Holdings, Inc., Teal Drones, Inc., IMSAR, Jaia Robotics, Inc., Ball Aerospace & Technologies Corp., Oshkosh Defense, L3Harris Maritime Services, Inc., MP Materials Corp. ve USA Rare Earth, Inc. şirketlerinin de aralarında bulunduğu 10 kuruluşa çift kullanımlı ürün ihraç etmeleri yasaklandı.

Herhangi bir ülke veya bölgedeki kuruluş ve kişilerin de söz konusu şirketlere Çin menşeli çift kullanımlı ürünler göndermesi veya tedarik etmesi de yasak kapsamında yer alıyor. Açıklamaya göre bu ürünlere yönelik devam eden ihracat faaliyetlerinin derhal sonlandırılması gerekiyor.

Bakanlık sözcüsü yaptığı ayrı bir açıklamayla söz konusu önlemin, ABD hükümetinin sözde Çin ordusuyla bağlantılı şirketler listesine daha fazla Çinli şirketi ekleme yönünde attığı yanlış adımın ardından alındığını belirtti.

Sözcü, hiçbir ihracat kuruluşunun, ABD ordusuyla bağlantılı söz konusu 10 şirkete çift kullanımlı ürün ihracatının yasaklanmasına ilişkin bu kararı ihlal etmemesi gerektiğini vurguladı.