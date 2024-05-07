Çin, 12 ülke için vize muafiyeti politikasını 2025 yılı sonuna kadar uzatıyor - Son Dakika
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Çin, 12 ülke için vize muafiyeti politikasını 2025 yılı sonuna kadar uzatıyor

Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, Malezya, İsviçre, İrlanda, Macaristan, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg vatandaşları için vize muafiyeti politikasını 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatma kararı aldı. Bu kararla birlikte söz konusu ülkelerin normal pasaport sahibi vatandaşları, iş, turizm, akraba ve arkadaş ziyareti ve transit geçiş için 15 güne kadar vizesiz olarak Çin'e giriş yapabilecekler.

07.05.2024 17:07
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BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin, 12 ülke için kısa süreli ziyaretlerde vize muafiyeti politikasını 2025 yılı sonuna kadar uzatmaya karar verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çinli ve yabancı uyruklular arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, Malezya, İsviçre, İrlanda, Macaristan, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg vatandaşları için vize muafiyeti politikasının 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldığını belirtti.

Lin, bu açıklamayı, Salı günü düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Fransa ziyaretinde vize muafiyetine ilişkin yaptığı açıklamayla ilgili bir soru sorulması üzerine yaptı.

Sözcü, adı geçen ülkelerin normal pasaport sahibi vatandaşlarının iş, turizm, akraba ve arkadaş ziyareti ve transit geçiş için 15 güne kadar vizesiz olarak Çin'e girip kalabileceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Lüksemburg, Macaristan, Avusturya, Hollanda, İsviçre, Almanya, Belçika, İspanya, Malezya, İtalya, Fransa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, 12 ülke için vize muafiyeti politikasını 2025 yılı sonuna kadar uzatıyor - Son Dakika

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