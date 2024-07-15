Çin, 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikasına üç yeni giriş limanı daha ekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikasına üç yeni giriş limanı daha ekledi

Çin, Zhengzhou Xinzheng Uluslararası Havalimanı, Lijiang Sanyi Uluslararası Havalimanı ve Mohan demiryolu limanını politika kapsamına dahil ederek, 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikasının uygulandığı liman sayısını 37'ye çıkardı. Bu politika sayesinde ABD, Kanada ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 54 ülkenin vatandaşları, kısa süreli seyahat ve iş ziyaretleri için vize muafiyeti hakkından yararlanabiliyor.

15.07.2024 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin, 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikasına üç yeni giriş limanı daha ekleyerek, politika kapsamındaki liman sayısını 37'ye çıkardı.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nden Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan Zhengzhou Xinzheng Uluslararası Havalimanı, güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Lijiang Sanyi Uluslararası Havalimanı ve Yunnan eyaletindeki Mohan demiryolu limanı, politika kapsamına dahil edilen üç yeni giriş limanı oldu.

İdareye göre, hak sahibi yabancı uyruklu kişiler Pazartesi gününden itibaren Zhengzhou havalimanından vizesiz olarak Çin'e giriş yapabilecek ve Henan eyaleti sınırları içinde kalabilecek. Yunnan eyaletine vizesiz giren ziyaretçiler de eyaletin daha fazla bölgesinde kalma imkanına sahip olacak. Daha önce sadece Kunming kentinde kalmalarına izin verilen yabancı ziyaretçiler artık Kunming, Lijiang, Dali ve Xishuangbanna dahil olmak üzere 9 kent ve eyalet düzeyindeki bölgeyi ziyaret edebilecek.

An itibarıyla ABD, Kanada ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 54 ülkenin vatandaşları, seyahat ve iş ziyareti gibi kısa süreli faaliyetler için 144 saatlik vize muafiyeti politikasından yararlanabiliyor.

İdareden yapılan açıklamada, vize muafiyeti politikasının genişletilmesinin, Çin'de seyahat eden yahut iş yapan yabancı uyruklu kişilere daha fazla seçenek sunmasının beklendiği dile getirildi.

Açıklamada 72/144 saatlik vizesiz transit geçiş uygulamasının, ülkenin üst düzey dışa açılım politikasında önemli bir rol oynadığı, Çin ile diğer ülkeler arasında insanların gelip gitmesini kolaylaştırdığı, ayrıca etkileşim ve işbirliğini teşvik ettiği vurgulandı. İdare, politikayı geliştirip en iyi hale getirmeye ve ziyaretçileri daha da açık bir yaklaşımla ağırlamaya devam etme taahhüdünde bulundu.

Kaynak: Xinhua

Kanada, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikasına üç yeni giriş limanı daha ekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:24 Gizli Servis, Trump’a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu Gizli Servis, Trump'a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
11:10 Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi, değişimiyle şaşkına çevirdi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi, değişimiyle şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 12:46:15. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikasına üç yeni giriş limanı daha ekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement