Çin, 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikasına üç yeni giriş limanı daha ekledi

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BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin, 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikasına üç yeni giriş limanı daha ekleyerek, politika kapsamındaki liman sayısını 37'ye çıkardı.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nden Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan Zhengzhou Xinzheng Uluslararası Havalimanı, güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Lijiang Sanyi Uluslararası Havalimanı ve Yunnan eyaletindeki Mohan demiryolu limanı, politika kapsamına dahil edilen üç yeni giriş limanı oldu.

İdareye göre, hak sahibi yabancı uyruklu kişiler Pazartesi gününden itibaren Zhengzhou havalimanından vizesiz olarak Çin'e giriş yapabilecek ve Henan eyaleti sınırları içinde kalabilecek. Yunnan eyaletine vizesiz giren ziyaretçiler de eyaletin daha fazla bölgesinde kalma imkanına sahip olacak. Daha önce sadece Kunming kentinde kalmalarına izin verilen yabancı ziyaretçiler artık Kunming, Lijiang, Dali ve Xishuangbanna dahil olmak üzere 9 kent ve eyalet düzeyindeki bölgeyi ziyaret edebilecek.

An itibarıyla ABD, Kanada ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 54 ülkenin vatandaşları, seyahat ve iş ziyareti gibi kısa süreli faaliyetler için 144 saatlik vize muafiyeti politikasından yararlanabiliyor.

İdareden yapılan açıklamada, vize muafiyeti politikasının genişletilmesinin, Çin'de seyahat eden yahut iş yapan yabancı uyruklu kişilere daha fazla seçenek sunmasının beklendiği dile getirildi.

Açıklamada 72/144 saatlik vizesiz transit geçiş uygulamasının, ülkenin üst düzey dışa açılım politikasında önemli bir rol oynadığı, Çin ile diğer ülkeler arasında insanların gelip gitmesini kolaylaştırdığı, ayrıca etkileşim ve işbirliğini teşvik ettiği vurgulandı. İdare, politikayı geliştirip en iyi hale getirmeye ve ziyaretçileri daha da açık bir yaklaşımla ağırlamaya devam etme taahhüdünde bulundu.