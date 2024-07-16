Çin, 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikasını genişletti

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Çin Ulusal Göç İdaresi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikasının üç giriş limanını daha kapsayacak şekilde genişletildiğini ve politika kapsamındaki liman sayısının 37'ye çıkarıldığını duyurdu.

ANONS (Türkçe): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri:

Çin Ulusal Göçmenlik İdaresi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikasının üç giriş limanını daha kapsayacak şekilde genişletildiğini ve politika kapsamındaki liman sayısının 37'ye çıkarıldığını duyurdu.

İdareden yapılan açıklamada bu üç yeni limanın Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan Zhengzhou Xinzheng Uluslararası Havalimanı, güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Lijiang Sanyi Uluslararası Havalimanı ve Yunnan'daki Mohan demiryolu limanı olduğu belirtildi.