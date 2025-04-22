Çin, 15. Turizm Günü için kampanya başlattı

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, 19 Mayıs'ta kutlanacak olan 15. Çin Turizm Günü'ne yönelik turizm tanıtım kampanyası başlattı.

Bakanlık yetkilisi Li Xiaoyong, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, 19-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya çerçevesinde ülke genelinde turistlere yönelik 6.000'den fazla avantajlı uygulama sunulacağını söyledi. Li, bu kapsamda Meituan ve Alipay gibi 60'tan fazla kooperatif kuruluş vasıtasıyla 1 milyar yuan (yaklaşık 138,78 milyon ABD doları) tutarında sübvansiyon sağlanacağını belirtti.

Li, kampanyanın özellikle yabancı turist çekmeye odaklanacağını vurgulayarak, bakanlığın bu amaçla diğer yetkili kurumlarla işbirliği içinde yabancı turistlere yönelik kolaylaştırıcı önlemler alacağını ve daha çeşitli turizm ürünleri sunacağını kaydetti.

Yurtdışındaki turizm acentelerinin yerinde ziyaretler ve iş görüşmeleri için Çin'e davet edileceğini belirten yetkili, Çin'in turizm kaynaklarının yurtdışında tanıtılacağını da sözlerine ekledi.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nin verilerine göre 2025'in ilk çeyreğinde yabancı uyrukluların Çin sınır kapılarında gerçekleştirdiği giriş ve çıkışların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,4'lük artışla 17,44 milyona ulaştı.