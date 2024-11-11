Çin, 15 Uyduyu Uzaya Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, 15 Uyduyu Uzaya Gönderdi

Çin, Lijian-1 Y5 roketiyle 15 uyduyu başarıyla fırlattı. Roket, ticari uzay uçuşu için geliştirildi.

11.11.2024 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

JİUQUAN, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin, 15 uydu taşıyan Lijian-1 Y5 ticari taşıyıcı roketini uzaya gönderdi.

Pazartesi günü saat 12.03'te Çin'in kuzeybatısındaki ticari havacılık inovasyon pilot bölgesinden fırlatılan roket, Jilin-1 Gaofen, Yunyao-1, Xiguang-1 serilerinden uydular ve Umman adına fırlatılan uzaktan algılama uydusu gibi toplam 15 uyduyu planlanan yörüngelerine yerleştirdi.

Lijian-1 taşıyıcı roketi, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Mekanik Enstitüsü tarafından kurulan ticari uzay uçuşu şirketi CAS Space tarafından geliştirildi. İlk uçuşunu 7 Temmuz 2022'de tamamlayan roket serisiyle, şu ana kadar 5 uçuş görevi boyunca toplam 57 uydu fırlatıldı.

30 metre uzunluğa, 135 ton kalkış ağırlığına ve 200 ton kalkış itiş gücüne sahip olan Lijian-1, 500 kilometre güneşle eşzamanlı yörüngeye 1,5 ton ya da alçak Dünya yörüngesine 2 ton faydalı yük gönderebiliyor.

Lijian-1 Y5 taşıyıcı roketi, uydular için daha geniş alan sağlamak için 3,35 metre çapında faydalı yük kaportası kullanıyor. Söz konusu yük kaportası konfigürasyonu, gelecekteki görevlerde uyduların yük kapasitesi ve alan gereksinimlerine göre ayarlanabilecek.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, 15 Uyduyu Uzaya Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:08 Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında ’’terörizmin finansmanı’’ suçundan yeni bir soruşturma açıldı Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında ''terörizmin finansmanı'' suçundan yeni bir soruşturma açıldı
12:52 Mehmet Ali Erbil’in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi
12:25 Bakan Tunç’tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
11:50 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
20:33 Muslera, Mourinho’ya kapıyı gösterdi Muslera, Mourinho'ya kapıyı gösterdi
20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü’nü de Külliye’yi de kullanmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz
20:20 Fenerbahçe’nin golü olay oldu Fenerbahçe'nin golü olay oldu
19:54 İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı
19:33 Fenerbahçe’nin yıldızı maçın başında sakatlandı Fenerbahçe'nin yıldızı maçın başında sakatlandı
19:20 Okan Buruk, Samsunspor’un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu Okan Buruk, Samsunspor'un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 13:26:58. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, 15 Uyduyu Uzaya Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.