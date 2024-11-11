Çin, 15 Uyduyu Uzaya Gönderdi

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JİUQUAN, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin, 15 uydu taşıyan Lijian-1 Y5 ticari taşıyıcı roketini uzaya gönderdi.

Pazartesi günü saat 12.03'te Çin'in kuzeybatısındaki ticari havacılık inovasyon pilot bölgesinden fırlatılan roket, Jilin-1 Gaofen, Yunyao-1, Xiguang-1 serilerinden uydular ve Umman adına fırlatılan uzaktan algılama uydusu gibi toplam 15 uyduyu planlanan yörüngelerine yerleştirdi.

Lijian-1 taşıyıcı roketi, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Mekanik Enstitüsü tarafından kurulan ticari uzay uçuşu şirketi CAS Space tarafından geliştirildi. İlk uçuşunu 7 Temmuz 2022'de tamamlayan roket serisiyle, şu ana kadar 5 uçuş görevi boyunca toplam 57 uydu fırlatıldı.

30 metre uzunluğa, 135 ton kalkış ağırlığına ve 200 ton kalkış itiş gücüne sahip olan Lijian-1, 500 kilometre güneşle eşzamanlı yörüngeye 1,5 ton ya da alçak Dünya yörüngesine 2 ton faydalı yük gönderebiliyor.

Lijian-1 Y5 taşıyıcı roketi, uydular için daha geniş alan sağlamak için 3,35 metre çapında faydalı yük kaportası kullanıyor. Söz konusu yük kaportası konfigürasyonu, gelecekteki görevlerde uyduların yük kapasitesi ve alan gereksinimlerine göre ayarlanabilecek.