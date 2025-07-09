Çin 15 Yıldır Dünyanın En Büyük İmalatçısı

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin 15 yıl art arda dünyanın en büyük imalatçı ülkesi olma unvanını koruyor.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında Çin'in 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) sosyal ve ekonomik kalkınmada elde ettiği başarıları açıklayarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2021 yılından bu yana ülkenin imalat sanayisinde kaydedilen katma değerin her yıl 30 trilyon yuanın (yaklaşık 4,2 trilyon ABD doları) üzerinde arttığını belirten Zheng, 220'den fazla kilit öneme sahip sanayi ürününün üretiminde de dünyada lider konumda olduklarını ifade etti.