Çin, 200 Boeing Uçağı Satın Alacak

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in hava taşımacılığının geliştirilmesine yönelik ihtiyaçları doğrultusunda ve ticari prensipler çerçevesinde 200 adet Boeing uçağı satın alacağı bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi çarşamba günü yaptığı açıklamada, kısa süre önce gerçekleştirilen Çin-ABD ekonomik ve ticari istişarelerin ön sonuçlarına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Yetkili, ABD'nin Çin'e yeterli miktarda motor ve yedek parça tedariki garantisi verdiğini belirtti.