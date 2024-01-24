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Çin, 2023 yılında kentsel alanlarda 12,44 milyon istihdam yarattı - Son Dakika
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Çin, 2023 yılında kentsel alanlarda 12,44 milyon istihdam yarattı

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Yun Donglai, hizmet sektörünün ekonomik toparlanmaya öncülük etmesiyle geçen yıl gayrisafi yurtiçi hasılada kaydedilen büyümenin istihdam yaratma açısından önemli olduğunu belirtti. Çin, 2023 yılında kentsel alanlarda toplam 12,44 milyon istihdam yarattı. Ülkenin istihdama yönelik politika desteğini artırdığına işaret eden Yun, mali yardımların 2023 yılı içinde 300 milyar yuanı aştığını ifade etti. Dijital, çevre dostu ve yaşlı bakım sektörlerinin yanı sıra gelişmiş imalatın istihdam yaratmada daha büyük rol oynaması teşvik edilirken, özel, küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik desteğin de artacağı belirtildi.

Çin, 2023 yılında kentsel alanlarda 12,44 milyon istihdam yarattı
24.01.2024 - 14:49,
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BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin, 2023 yılında kentsel alanlarda toplam 12,44 milyon istihdam yarattı.

İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Yun Donglai, Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, hizmet sektörünün ekonomik toparlanmaya öncülük etmesiyle geçen yıl gayrisafi yurtiçi hasılada kaydedilen yüzde 5,2'lik büyümenin istihdam yaratma açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Ülkenin istihdama yönelik politika desteğini artırdığına işaret eden Yun, merkezi ve yerel yönetimlerden gelen mali yardımların 2023 yılı içinde 300 milyar yuanı (yaklaşık 42,2 milyar ABD doları) aştığını ifade etti.

Yun, bundan sonraki adımlarla ülkenin mali sübvansiyon ve vergi teşviklerini artırmak, daha fazla mali yardım sağlamak ve sosyal sigorta yükünü azaltmak suretiyle istihdamı birinci öncelikte tutmaya devam edeceğini söyledi.

Yetkili ayrıca dijital, çevre dostu ve yaşlı bakım sektörlerinin yanı sıra gelişmiş imalatın istihdam yaratmada daha büyük rol oynaması teşvik edilirken, özel, küçük ve orta ölçekli şirketler gibi istihdamdaki başlıca itici güçlere yönelik desteğin de artacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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