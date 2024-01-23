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Çin, 2023 yılında ağaçlandırma alanında büyük başarılar elde etti - Son Dakika
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Çin, 2023 yılında ağaçlandırma alanında büyük başarılar elde etti

Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi yetkilisi Guan Zhi'ou, ülkenin 2023 yılında toplam 125 milyon mu büyüklüğündeki bir alana ağaç ve yeşillik ektiğini açıkladı. Ayrıca, 28,57 milyon mu büyüklüğünde çölleşmiş araziyle de mücadele edildiği belirtildi. Guan, ormancılık ekonomisinin ve ekolojik turizmin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Çin, 2023 yılında ağaçlandırma alanında büyük başarılar elde etti
23.01.2024 - 15:16,
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BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin 2023 yılında ağaçlandırma alanında önemli başarılar kaydetti.

Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi yetkilisi Guan Zhi'ou, Pazartesi günü bir video konferansında yaptığı açıklamada, ülkenin 2023 yılında toplam 125 milyon mu (yaklaşık 8,33 milyon hektar) büyüklüğündeki bir alana ağaç ve yeşillik ektiğini belirtti.

Yetkili, söz konusu dönemde Çin'in 28,57 milyon mu büyüklüğünde çölleşmiş araziyle de mücadele ettiğini vurguladı.

Guan, dağların, suların, ormanların, tarım alanlarının, otlakların ve çöllerin korunması ve yönetimine bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesi ve gelecekte ormancılık ekonomisinin ve ekolojik turizmin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Tarım, Çevre, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, 2023 yılında ağaçlandırma alanında büyük başarılar elde etti - Son Dakika
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