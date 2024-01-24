Çin, 2023 yılında rekor kırarak 20,84 milyon ton soya fasulyesi üretti

BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin, 2023 yılında 20,84 milyon ton soya fasulyesi üreterek rekor kırdı.

Tarım ve Köy İşleri Bakan Yardımcısı Deng Xiaogang Salı günü düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz yıl ülkede soya fasulyesi ekili alanların 157 milyon mu'ya (yaklaşık 10,47 milyon hektar) ulaştığını, yağlı tohum ürünü ekilen alanlarınsa 200 milyon mu'yu aştığını söyledi.

Tohum sektörünün yeniden canlandırılmasında ilk sonuçların alındığını belirten Deng, 530.000'i aşkın yeni gen kaynağının toplandığını sözlerine ekledi.

Bakan yardımcısı, Çin'in 2023 yılında tarımsal ve kırsal kalkınmada istikrarlı ilerleme ivmesini sürdürerek ekonomik toparlanma ve yüksek kaliteli kalkınmaya güçlü destek sağladığını dile getirdi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun daha önce açıkladığı verilere göre, Çin'in tahıl üretimi 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,3 artışla 695,41 milyon tona ulaşarak rekor kırdı.

Çin böylece üst üste 9 yıldır 650 milyon tonun üzerinde tahıl hasadı gerçekleştirmiş oldu.

Basın toplantısında konuşan bakanlık yetkilisi Chen Bangxun ise Çin'in tahıl üretim ve rezervlerinin bol olduğunu ve ülkenin stok/kullanım oranının, uluslararası tahıl güvenliği eşiği olan yüzde 17 veya 18 değerinin çok üzerinde kaldığını söyledi.