Çin, 2025 İçin Yeni Yasal Düzenlemeler Hazırlıyor

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin, 2025'te sosyalist piyasa ekonomisinin gelişimine yönelik yasal çerçeveyi güçlendirmek amacıyla çok sayıda yeni yasa çıkaracak ve mevcut yasaları gözden geçirecek.

Cumartesi günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumuna sunulan Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi raporuna göre, komite 2025 yılında özel sektörün teşvik edilmesine yönelik bir yasa, ulusal kalkınma planlaması hakkında bir yasa, bir finans yasası, bir mali istikrar yasası ve tarım arazilerinin korunması ile kalitenin artırılmasına ilişkin bir yasa çıkaracak.

Komite ayrıca Adil Olmayan Rekabet Yasası, İşletme İflas Yasası, Tarım Yasası, Balıkçılık Yasası, Sivil Havacılık Yasası, Bankacılık Düzenleme Yasası ve Dış Ticaret Yasası'nı da gözden geçirecek.