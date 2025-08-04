Çin 2025 Yaz Gişesi 7 Milyar Yuanı Aştı

1. ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Çin'deki sinema salonlarından görüntüler

Çin'in 2025 yaz sezonu gişe hasılatı, ön satışlar da dahil olmak üzere, pazar günü saat 21.28 itibarıyla 7 milyar yuanı (yaklaşık 979 milyon ABD doları) aştı.

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çevrim içi gişe takip sistemine göre, Çin'in 2025 yaz sezonu gişe hasılatı, ön satışlar da dahil olmak üzere, pazar günü saat 21.28 itibarıyla 7 milyar yuanı (yaklaşık 979 milyon ABD doları) aştı.

Ülkede yaz dönemi sinema sezonu 1 Haziran'dan 31 Ağustos'a kadar sürüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)