Çin 2026 Ekonomik Büyüme Hedefini Belirledi
05.03.2026 18:41
Çin, 2026 için %4,5-5 büyüme hedefi koyarak proaktif ve pragmatik bir yaklaşım benimsedi.

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Araştırma Ofisi Direktörü ve hükümet çalışma raporu taslağını hazırlayan ekibin başkanı Shen Danyang, Çin'in 2026 yılı için belirlediği ekonomik büyüme hedefinin "proaktif ve pragmatik" olduğunu belirterek, hedefin ülke içindeki koşullar ile dış ortamda yaşanan değişimlerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi sonucu belirlendiğini söyledi.

Bir yandan uygulamada daha iyi sonuçlar elde edilmeye çalışılırken, diğer yandan da yüzde 4,5-5 arasında bir ekonomik büyüme hedefi belirlendiğini kaydeden Shen, böylelikle neye ihtiyaç duyulduğuyla neyin uygulanabilir olduğu arasında bir denge kurulmasının amaçladığını belirtti.

Shen, yüzde 4,5 ile 5 arasında belirlenen ekonomik büyüme hedefinin, yapısal düzenleme, risklerin önlenmesi ve reformlar için alan bıraktığını ve aynı zamanda ülkenin 2035 vizyonuyla genel olarak uyumlu olduğunu belirtti.

Shen, öngörülen büyüme hızının, küresel olarak büyük ekonomiler arasındaki en yüksek oranlar arasında yer alacağını dile getirdi.

Shen, Çin'in ekonomik direnci, kaliteli yeni üretici güçlerinin büyümesi, daha proaktif makro politikaları ve kilit önemdeki alanlardaki derin reformlarının, daha fazla potansiyelin ortaya çıkarılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

