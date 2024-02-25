Çin, 2030\'da İnsanlı Ay Görevlerinde Kullanılacak Yeni Uzay Araçlarını Duyurdu

Çin, 2030 yılında başlamayı planladığı insanlı Ay görevlerinde kullanacağı yeni uzay araçlarını duyurdu.
Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, yeni Ay görevlerinde kullanılacak taşıyıcı mekiğin adı "Mıngcou", iniş aracınınkinin ise "Lanyüe" olacak.
Adı Çincede "düş gemisi" anlamına gelen Mıngcou, Çin'in uzay programının yeni personel taşıyıcı mekiği olarak taykonotların Ay'a ve diğer uzay görevlerine nakledilmesinde kullanılacak.
İki model olarak tasarlanacak olan Mıngcou'nun, Çin'in kendi uzay istasyonuna personel taşıdığı Şıncou (kutsal gemi) mekiklerinin yerini alması planlanıyor.
9 metre uzunluğunda, 4,5 metre genişliğinde ve 22 ton ağırlığında olması öngörülen personel mekiği, üç taykonotu taşıyabilecek kapasitede olacak.
"Ay'ı kucaklamak"
Adı Çincede "Ay'ı kucaklamak" anlamına gelen iniş aracı Lanyüe'nin ise biri Ay modülü, diğeri ateşleme modülü olmak üzere iki parçadan oluşması tasarlanıyor.
Yaklaşık 26 ton ağırlığında olacağı öngörülen iniş aracının, tek seferde iki taykonot ve 200 kilograma kadar ağırlıktaki keşif araçlarını Ay yüzeyine indirmesi hedefleniyor.
Keşif araçlarının isimleri, bir uzman grubu tarafından, kamuoyundan gelen yaklaşık 2 bin öneri arasından seçildi.
Personel taşıyıcı mekik Mıngcou'nun "düş gemisi" anlamına gelen adı, Çin'in Ay'a insanlı seferleriyle başlayacak yeni uzay macerasını sembolize ediyor.
"Ay'ı kucaklamak" anlamına gelen Lanyüe ise adını Çin'in kurucusu Mao Zıdong'un 1965 yılında yazdığı bir şiirinde yer alan ifadeden alıyor.
Keşif araçlarının adları, Çin'in kainatın keşfine ve Ay'a yolculuğa yönelik ihtirası ve özgüvenine işaret ediyor.
Çin'in Ay keşif görevleri ve üs kurma planı
Çin, 2030 yılına dek Ay'a insanlı sefer düzenleyerek ayak basmayı hedefliyor. CMSA, Ay'da 2050'ye kadar tümüyle işlevsel bir araştırma üssü kurmaya yönelik üç aşamalı planını açıklamıştı.
"Uluslararası Ay Araştırma Üssü" (ILRS) adı verilen proje kapsamında istasyonun temel halinin oluşturulması için ilk aşamada, 2028'e kadar 3 keşif görevi gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda, 2024'te Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere "Çang'ı 6", 2026'da Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere "Çang'ı 7" ve 2027'de doğal kaynak kapasitesini ve kullanılabilirliğini doğrulamak ve Ay yüzeyindeki uzay üssü inşası için testler yapmak üzere "Çang'ı 8" görevleri planlanıyor.
İkinci aşamada, Ay'da araştırma üssünün inşası için 2030-2040 döneminde 5 insanlı sefer yapılması hedefleniyor.
2040-2050 dönemini kapsayan üçüncü aşamada ise ILRS'yi uygulama odaklı bir üsse dönüştürmek üzere daha ileri altyapı çalışmaları yürütülmesi amaçlanıyor.
İstasyonun, 2050'de Mars, Venüs ve ötesindeki uzay görevlerini destekleyecek çok işlevli bir araştırma üssü haline getirilmesi hedefleniyor.
Son Dakika › Güncel › Çin, 2030'da İnsanlı Ay Görevlerinde Kullanılacak Yeni Uzay Araçlarını Duyurdu - Son Dakika
Eski Başbakan Tansu Çiller'in İstanbul seçiminde Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'u desteklemesi, Türk siyasetinde tartışmalara yol açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çiller'in desteğinin sebebinin rantsal çıkarlar olduğunu iddia etti. Gazeteci Uğur Dündar da Çiller'in geçmişteki eylemlerini anlatarak destek vermenin nedenlerini açıkladı.
Limak Filarmoni Orkestrası, İstanbul'da Zorlu PSM'de düzenlenen geleneksel yeni yıl konserlerinin ilkini gerçekleştirdi. Konserde, dünyaca ünlü tenorlar Murat Karahan, Ramon Vargas ve Rame Lahaj da sahne aldı ve izleyicilere müzik ziyafeti yaşattı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemde ağır eleştirilerde bulunduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2023 Kasım ayında görevden alınan Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı. İde şarkıyı "5 yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı" sözleriyle paylaştı.
Sandıklı ilçesinde yaşayan Menderes Koçak, önümüzdeki seçimlerde köy muhtarlığı ve belediye başkanlığına aday oldu. Koçak, 1994 yılından bu yana 19 kez adaylık deneyimi yaşadığını ve bu seçimde liste başı olduğunu iddia etti. Elektrikli bisikletiyle seçim çalışmalarını yürüten Koçak, her iki görevi de kazanması durumunda belediye başkanlığını tercih edeceğini belirtti.
Alparslan Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş partisi tarafından Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak ilan edilirken, gelişme ülkü ocaklarını kızdırdı. Türkeş'in "Adana'nın hakkı daha fazlası" yazılı pankartının yanına kendi pankartlarını asan Adana Ülkü Ocakları, "Adana'da ihanete geçit yok" ifadesini kullandı. Ülkü ocaklarının "İhanet" kelimesini çevreleyen ok işaretiyle Ayyüce Türkeş'i göstermeleri dikkatlerden kaçmadı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, genelev binası içinde 3 kadın cesedi buldu. Kadınların cansız bedenlerinde kesikler ve bıçak yaraları tespit eden polis olayla ilgili olarak 27 yaşındaki bir Afgan şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırganın yerel medyaya son müşteri olarak geneleve girmek istediğini geri çevrilmesi üzerine gururu incindiği için böyle bir katliam yaptığını söylediği öğrenildi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı iple boğarak öldüren Fırat Yıldızhan, savcılık ifadesinde suçunu itiraf etti. Yıldızhan, eşinin direnmesi üzerine boğazını hareketsiz kalana kadar sıktığını ve ölmesini istediği için hastaneye götürmediğini söyledi. Cesedi kardeşiyle birlikte gömen şahıslar tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, evde tek başına kalan genç kız hayatını kaybetti. Yangın sırasında apartman sakinleri tahliye edildi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KKTC'de yürütülen sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde KKTC'de 5 dönem bakanlık yapan Kemal Dürüst ve eşi Meray Dürüst'ün tutuklanmasının ardından bu kez de elektronik sigara tütünü kaçakçılığı yaptığı öne sürülen eski KKTC Barış Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral Ömer Paç tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?