SHANGHAİ, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen 2026 Küresel 6G Geliştirme Konferansı'nda açıklanan verilere göre, 300'den fazla kilit 6G teknolojisi geliştiren Çin, 6G patent başvurularında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor.

Çin İletişim Standartları Birliği Başkanı Wen Ku, salı günü konferansta yaptığı konuşmada, "5G ağlarımız yıllardır hizmet veriyor ve 6G'nin evrimi açısından sağlam bir temel oluşturuyor. Bu temel, dünya genelinde sektör içinde yürütülen işbirliğinden de güç alıyor" dedi.

Ağustos sonu verilerine göre, Çin'de yaklaşık 5,19 milyon 5G baz istasyonu bulunuyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı Baş Mühendisi Zhong Zhihong, 6G teknolojisinin, teknolojik atılımları derinleştirme ve kapsamlı standartlar geliştirilmesinin ilerletilmesi aşamasında bulunduğunu belirtti. Bunun kritik bir aşama olduğuna dikkat çeken Zhong, bu nedenle küresel sanayi, akademi ve araştırma çevrelerinin ortak bir anlayış geliştirmesinin ve yakın işbirliği içinde çalışmasının her zamankinden daha büyük önem taşıdığını ifade etti.

IMT-2030 (6G) Tanıtım Grubu, konferansta önemli uluslararası kuruluşlar, sektör birlikleri ve önde gelen Çinli ve uluslararası şirketlerle birlikte, Küresel 6G Geliştirme Felsefesi Bildirisi'ni yayımladı. Bildiride, merkezinde içsel zekanın bulunduğu alanlar arası entegre inovasyon, tüm zinciri kapsayan yeşil ve sürdürülebilir kalkınma ve tüm alan güvenliğine dayalı güvenli ve güvenilir bir sistem de dahil olmak üzere beş temel ilke yer alıyor.

Konferansta ayrıca bakanlık ile eyalet yönetimlerinin ortaklaşa yürüteceği yenilikçi 6G geliştirme pilot programı başlatıldı. Programa başkent Beijing, ülkenin kuzeyindeki Hebei, doğusundaki Shanghai, Jiangsu, Zhejiang ve Anhui, orta kesimindeki Hubei ve güneyindeki Guangdong olmak üzere eyalet düzeyindeki sekiz bölge katılıyor. Programla 6G inovasyonu için ülke çapında koordineli bir çerçevenin ortaklaşa inşa edilmesi hedefleniyor.