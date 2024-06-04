Çin, AB ile Ekonomik ve Ticari İşbirliğini Korumak İstiyor

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BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Avrupa Birliği'nin (AB) serbest ticareti destekleme ve korumacılığa karşı çıkma taahhüdünü yerine getirmesini ve Çin-AB ekonomik ve ticari işbirliğinin genel çıkarlarını korumak için Çin ile birlikte çalışmasını umduklarını belirtti.

Mao, Salı günkü olağan basın toplantısında, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Çin'le "bağları koparmanın" çok zor olduğu yönündeki ifadelerine cevaben söz konusu açıklamayı yaptı.

Borrell kısa süre önce verdiği bir röportajda, Çin ile hem adil hem de dengeli şekilde karşılıklı fayda sağlayan ticaretin devam etmesini umduğunu belirtmişti. Borrell ayrıca, Çin'e gümrük vergisi uygulanması konusunda ise AB'nin ABD'nin izinden gitmeyeceğini ve ticaret savaşından kaçınılması gerektiğini söylemişti.

Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin doğası itibarıyla karşılıklı fayda ve kazan-kazan anlayışına dayandığını belirten Mao, korumacılık yolu sadece çıkmaz sokağa çıkarken, açıklık ve işbirliğinin ise doğru yollar olduğunu ifade etti.

Mao, Çin ve AB'nin dakikada yaklaşık 1,5 milyon ABD doları ortalama ticaret değeri ile birbirlerinin en büyük ikinci ticaret ortakları olduğuna işaret etti. Sözcü ayrıca, iki yönlü yatırımın toplam değerinin 250 milyar ABD dolarını aştığını ve her iki taraftan şirketlerin birbirlerinin pazarlarındaki yatırımlarını artırmaya devam ettiğini söyledi.

Çin-Avrupa yük treni hizmetinin 90.000'i aşkın sefer yaparak Asya ve Avrupa arasında önemli bir ticaret kanalı oluşturduğunu vurgulayan Mao, her iki tarafın tedarik, sanayi ve değer zincirlerinin halihazırda entegre ve iç içe geçmiş olduğunu ifade etti.

Mao, Çin'in üst düzey dışa açılımı teşvik etmeye ve tüm ülkelerden şirketler için açık, kapsayıcı ve şeffaf bir iş ortamı sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.