Çin-AB İlişkilerinde 50. Yıl Vurgusu - Son Dakika
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Çin-AB İlişkilerinde 50. Yıl Vurgusu

26.06.2025 15:37
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, AB ile ilişkileri güçlendirmek için üç öneri sundu.

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de Avrupa Birliği ve birliğe üye ülkelerin Çin'deki diplomatik misyon temsilcileriyle bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, çarşamba günkü görüşmede içinde bulunduğumuz yılın Çin ile AB arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu hatırlatarak dünyanın iki büyük yapıcı gücü olan Çin ve AB'nin aralarındaki karşılıklı güveni artırması, farklılıkları uygun şekilde yönetmesi, güç birliği yapması ve Çin-AB Kapsamlı Stratejik Ortaklığı'nı yeni bir seviyeye çıkarması gerektiğini söyledi.

Çin-AB ilişkilerinin gelecekteki gelişimine yönelik üç maddelik öneride bulunan Wang birinci olarak; birbirlerinin temel çıkarlarına ve başlıca endişelerine ciddiyetle saygı göstermek başta olmak üzere iki tarafın öncelikle karşılıklı saygıyı koruması gerektiğini belirtti. Tam ulusal yeniden birleşmenin, Çin ulusunun uzun zamandır arzuladığı tarihi misyonu olduğunun altını çizen Wang, Taiwan bölgesinin anavatandan ayrılmasına asla izin vermeyeceklerini ifade etti.

Wang, AB'nin tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam etmesini ve her ne şekilde olursa olsun "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı faaliyetlere karşı çıkmasını temenni ettiklerini kaydetti.

İkinci olarak Çin ve AB'nin ortaklıklarının mevcut durumuna bağlı kalmasını öneren Wang, rakip değil ortaklar olan iki tarafın kesinlikle birbirlerine düşman olmadıklarını söyledi.

Wang, Çin ile AB arasında temel çıkar çatışmaları bir yana herhangi bir toprak anlaşmazlığı ya da jeopolitik çatışma bile olmadığına dikkat çekerek işbirliğinin, Çin-AB ilişkilerinde ana eğilim olmasını sağlamak üzere AB ile çalışmayı temenni ettiklerini belirtti.

Wang, üçüncü olarak iki tarafın da çok taraflılığa bağlı kalması gerektiğini vurguladı. Merkezinde Birleşmiş Milletler'in yer aldığı uluslararası sistemi, uluslararası hukukla desteklenen uluslararası düzeni ve BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini temel alan uluslararası ilişkilerin temel normlarını kararlılıkla savunduklarını kaydeden Wang, Çin'in tutarlı şekilde barış görüşmelerinden yana tavır aldığını ve güç kullanımını reddettiğini ifade etti.

Wang, "Çin ve AB çağın gereklerine ayak uydurmalı, anlayışı geliştirmeli, güven inşa etmeli, karşılıklı başarıya ulaşmalı ve dünyayı aydınlatmalı" dedi.

AB'nin Çin delegasyonu başkanı ve birliğe üye ülkelerin Çin'deki diplomatik misyon temsilcileri ise Çin'in AB için her zaman önemli bir ortak olduğunu söyledi.

AB temsilcileri, birliğin Çin ile birlikte geleceğe yönelik çalışmaya, yapıcı ve istikrarlı bir AB-Çin ilişkisi geliştirmeye, küresel zorlukların üstesinden gelmeye, çok taraflılığı desteklemeye ve dünya barış ve güvenliğini teşvik etmeye istekli olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin-AB İlişkilerinde 50. Yıl Vurgusu - Son Dakika

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