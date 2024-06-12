Çin, AB'nin elektrikli araçlara getirdiği ek gümrük vergisini eleştirdi

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Pekin yönetimi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yürüttüğü sübvansiyon soruşturmasının ardından Çin'den ithal elektrikli araçlara ek gümrük vergisi getirmesini eleştirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "AB Komisyonu, bir yanda yeşil kalkınmanın bayraktarlığını yaparken diğer yanda korumacılık sopasını sallıyor, ticari ve ekonomik meseleleri siyasileştirerek silah haline getiriyor." ifadesine yer verildi.

AB'nin sonraki süreçte atacağı adımların Çin tarafından yakından izleneceği belirtilen açıklamada, Çin şirketlerinin meşru haklarının ve çıkarlarının korunması için gereken tüm tedbirlerin kararlılıkla alınacağı vurgulandı.

AB Komisyonu, Çin'in elektrikli otomobil üretimine sağladığı devlet sübvansiyonlarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında ithal elektrikli araçların büyük bölümüne geçici olarak ek yüzde 21 gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu.

Komisyon, soruşturma kapsamında incelenen Çinli üreticilerden, süreçte AB makamlarıyla işbirliği yapan BYD'ye yüzde 17,4, Geely'ye yüzde 20, işbirliği yapmayan SAIC Motor'a ise yüzde 38,1 ek gümrük tarifesi uygulanacağını bildirmişti.

Geçici ek vergiyle normalde yüzde 10'luk standart tarife uygulanan elektrikli araçlar için gümrük tarifesi yüzde 31'e çıkacak. Komisyonun, vergileri üye ülkelere kabul ettirip kalıcı hale getirmesi için 4 aylık süresi bulunuyor.