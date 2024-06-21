Çin, AB'nin elektrikli araçlara yönelik soruşturmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Çin, AB'nin elektrikli araçlara yönelik soruşturmasına tepki gösterdi

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasında benzeri görülmemiş türde bilgi talep ettiğini ve bu taleplerin gerekeni aştığını belirtti. Avrupa Komisyonu'nun elektrikli araç ve batarya üreticilerinden üretim, planlama ve teknik süreçlerle ilgili ayrıntılı bilgiler talep ettiği ve işbirliği yapılmaması halinde olumsuz karar çıkacağı yönünde tehdit ettiği ifade edildi. Çin, AB'nin bu hamlesinin yasal dayanaktan yoksun olduğunu ve şirketlerinin haklarını korumak için gerekli önlemleri alacağını vurguladı.

21.06.2024 10:37
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BEİJİNG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasında "benzeri görülmemiş" tür, kapsam ve miktarda bilgi talep ettiğini ve istenen bilgilerin bu tür soruşturmalarda gereken talebi büyük oranda aştığını söyledi.

He, Perşembe günü yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmaya ilişkin ön kararında yüksek geçici ek gümrük vergileri öneren Avrupa Komisyonu'nun, elektrikli araç ve batarya üreticilerinden üretim, planlama ve teknik süreçlerle ilgili çok büyük miktarda bilgi talep ettiğini belirtti.

He, Çinli firmalardaki kaynaklara dayandırdığı açıklamasında Avrupa Komisyonu'nun, batarya bileşimi ve formülasyonu, üretim maliyetleri, satış ve fiyatlandırma, müşteri bilgileri ve tedarik zincirleri hakkında ayrıntılı bilgiler talep ederek, şirketleri işbirliği yapmamaları halinde olumsuz karar çıkacağı yönünde tehdit ettiğini kaydetti.

He, mümkün olan en yüksek düzeyde bilgi sunan şirketlerin, komisyonun halen kendilerini tam işbirliği yapmamakla suçlaması ve ürünlerine yönelik ceza niteliğinde yüksek gümrük vergileri getirmeye hükmetmesi karşısında "şaşkınlık ve hayal kırıklığı" yaşadığını vurguladı.

AB'nin bu hamlesinin yasal dayanaktan yoksun olduğunu, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını göz ardı ettiğini ve adil rekabet, küresel yeşil dönüşüm ve işbirliğini baltaladığını belirten He, Çin'in buna kararlılıkla karşı çıktığını ve şirketlerinin meşru hak ve çıkarlarını gözetmek üzere gerekli tüm önlemleri alacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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