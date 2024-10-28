Çin-AB Ticaret Görüşmeleri Gerginleşiyor

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BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Avrupa tarafının, bir yandan elektrikli araçlar konusunda Çin'le genel müzakerelerde bulunurken diğer yandan belirli Çinli firmalarla ayrıyeten fiyat taahhüdü görüşmelerine girmesinin, Avrupa Birliği ile Çin arasındaki karşılıklı güveni zedeleyeceğini söyledi.

Sözcü, Pazartesi günü yaptığı açıklamada böyle bir hareketin, genel müzakere sürecini de bozup fiyat taahhüdü anlaşmalarının uygulanması ve gözetiminin takibine ek idari maliyetler getireceğini belirtti.

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile Avrupa Komisyonu Yönetici Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis arasında 25 Ekim'de video bağlantısıyla gerçekleştirilen görüşmede Çin, Çin Makine ve Elektronik Ürün İthalat ve İhracatı Ticaret Odası'nın farklı türlerdeki Çinli işletmeler tarafından, sektörün genel pozisyonunu temsil edecek bir fiyat taahhüdü planı önerme konusunda tam olarak yetkilendirildiğini açıklamıştı.

Sözcü, "Çin ve AB bu çerçevede çok sayıda istişare turu gerçekleştirmiş, çok fazla çaba ortaya koymuş ve belli oranda ilerleme kaydetmiştir" dedi.

Sözcü, iki tarafın daha önce gerçekleştirilen istişareleri temel alıp müzakere sürecini hızlandırarak en kısa süre önemli atılımlar gerçekleştirmesi temennisini dile getirdi.