Çin-AB Zirvesi İçin Ziyaret Bekleniyor - Son Dakika
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Çin-AB Zirvesi İçin Ziyaret Bekleniyor

Çin, AB liderlerinin yeni zirve için ziyareti memnuniyetle karşılayacaklarını duyurdu.

06.05.2025 18:51
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BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yeni bir Çin-AB Zirvesi içn uygun bir zamanda Çin'i ziyaret etmesini memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Lin, salı günkü basın toplantısında 2025 yılının Çin ile AB arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu hatırlattı. İki tarafın yıllar içinde güçlü bir ekonomik ortaklık kurduğunu kaydeden sözcü, aralarındaki yıllık ticaret hacminin 300 katın üzerinde bir artışla 2,4 milyar ABD dolarından 785,8 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Lin, Çin ve AB'nin iklim değişikliği gibi alanlarda etkili işbirliği ve çok taraflı koordinasyon geliştirerek iki tarafın halklarına somut fayda sağladığını ve küresel istikrar ve refaha katkıda bulunduğunu ifade etti.

Sözcü, Çin-AB ilişkilerinin gelişiminde edinilen en değerli deneyimin, karşılıklı saygı ve farklılıkları gözeterek ortak nokta arayışı olduğunu sözlerine ekledi.

Dünyada değişim yaşanmasına karşın Çin ve AB için işbirliğinin hala rekabetten, uzlaşınınsa görüş ayrılığından daha önemli olduğunu yineleyen Lin, fırsatların da risklerden çok daha fazla olduğunu kaydetti. İki tarafın da çok taraflılığa bağlılığının sürdüğünü ve şeffaflıktan ödün vermeden işbirliğini desteklemeye devam ettiğini belirten sözcü, bu duruşlarının değişmeyeceğini vurguladı.

Lin, Çin ve AB'nin diyalog ve işbirliğini sürdürdüğü müddetçe cepheleşme bloklarının ortaya çıkmayacağını, şeffaflık ve karşılıklı faydayı tercih ettikleri sürece de ekonomik küreselleşme trendinde temel bir geri dönüş yaşanmayacağını ifade etti.

Çin ve AB arasında bu yıl önemli gündem başlıklarının bulunduğunu kaydeden Lin, iki tarafın stratejik, ekonomik, yeşil dönüşüm ve dijital konularda üst düzey diyaloglarda bulunacağını dile getirdi. Sözcü, diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü kutlamak üzere dört üst düzey resepsiyonun yanı sıra ticaret, kültür, gençlik, spor ve akademi alanlarında da çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini belirtti.

Lin, AB'nin Çin'le ortak olarak çalışmayı sürdürmesini, diyalog ve işbirliğini güçlendirmesini ve ilişkilerini ilerletmek üzere farklılıklarını yapıcı şekilde yönetmesini beklediklerini de ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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