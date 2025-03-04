Çin, ABD'den Soya Fasulyesi İthalatını Askıya Aldı

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BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi, ABD'den ithal edilen soya fasulyesinde ergot mantarı ve tohum kaplamaya ilişkin katkı maddesi tespit edilmesi üzerine ABD'li üç şirketten soya fasulyesi ithalatının askıya alındığını duyurdu.

İdare tarafından salı günü yapılan açıklamada söz konusu üç ABD şirketlerinin CHS Inc., Louis Dreyfus Company Grains Merchandising ile EGT olduğu belirtildi. Karar, 4 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak.

Açıklamada Çinli tüketicilerin sağlığını korumayı ve ithal edilen tahılın güvenliğini sağlamayı amaçlayan bu kararın, Çin yasaları ve yönetmelikleri ile Dünya Ticaret Örgütü'nün ilgili düzenlemelerine uygun olarak alındığı ifade edildi.