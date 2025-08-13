Çin, ABD Destroyerini Uzaklaştırdı

BEİJİNG 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Donanması Sözcüsü He Tiecheng, çarşamba günü Huangyan Dao adası yakınlarındaki Çin karasularına yasadışı şekilde giren ABD destroyeri Higgins'i bölgeden uzaklaştırdıklarını söyledi.

He, Çin hükümetinin izni olmadan Huangyan Dao adası yakınlarındaki karasularına giren ABD'ye ait savaş gemisini yasal şekilde izlemek, gözlemek, gemiye uyarıda bulunmak ve gemiyi uzaklaştırmak üzere komutanlık güçlerinin harekete geçtiğini belirtti.

He, ABD'nin eylemlerinin Çin'in egemenlik ve güvenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini, Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrarı zedelediğini ve uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları çiğnediğini kaydetti.

He, Güney Harekat Komutanlığı'nın donanma güçlerinin, ulusal egemenlik ve güvenliği ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı kararlılıkla korumak üzere her zaman yüksek alarm durumunu sürdüreceğini söyledi.