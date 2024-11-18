Çin-ABD Diyalog Toplantısı Gerçekleşti

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SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- 2024 ABD-Çin Siyasi Diyalog toplantısı Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirildi. "Yeni Konjonktürde İşbirliği ve Zorluklar: Çin-ABD İlişkilerinin Önündeki Yol" temasıyla pazar günü düzenlenen toplantıda taraflar samimi, derinlemesine ve yapıcı iletişimde bulundu.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Başkanı Liu Jianchao diyalog toplantısına katılarak açılış konuşması yaptı.

İki taraf istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir Çin-ABD ilişkilerinin, iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet ettiği ve aynı zamanda uluslararası toplumun ortak beklentisini yansıttığı konusunda mutabık kaldı.

Taraflar, Çin ve ABD'nin irtibat ve iletişimi kesmemesi, farklılıklarını uygun şekilde yönetmesi, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmesi, kültürel ve halklar arası etkileşimi teşvik etmesi ve dünya barış ve kalkınmasını teşvik etme konusunda önde gelen ülkeler olarak sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin ortak inançları olduğunu da dile getirdi.

Taraflar, çok boyutlu ve çok yönlü özellikleri olan Çin-ABD ilişkilerinin, birçok belirsizlikle yüz yüze olduğunu, ama aynı zamanda güçlü bir direnç sergilediğini de ifade etti.

İki taraf, siyasi diyaloğu sürdürme konusunda mutabakata vardı.