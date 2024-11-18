Çin-ABD Diyalog Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin-ABD Diyalog Toplantısı Gerçekleşti

2024 ABD-Çin Siyasi Diyalog toplantısı Shenzhen'de yapıldı, işbirliği ve zorluklar ele alındı.

18.11.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- 2024 ABD-Çin Siyasi Diyalog toplantısı Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirildi. "Yeni Konjonktürde İşbirliği ve Zorluklar: Çin-ABD İlişkilerinin Önündeki Yol" temasıyla pazar günü düzenlenen toplantıda taraflar samimi, derinlemesine ve yapıcı iletişimde bulundu.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Başkanı Liu Jianchao diyalog toplantısına katılarak açılış konuşması yaptı.

İki taraf istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir Çin-ABD ilişkilerinin, iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet ettiği ve aynı zamanda uluslararası toplumun ortak beklentisini yansıttığı konusunda mutabık kaldı.

Taraflar, Çin ve ABD'nin irtibat ve iletişimi kesmemesi, farklılıklarını uygun şekilde yönetmesi, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmesi, kültürel ve halklar arası etkileşimi teşvik etmesi ve dünya barış ve kalkınmasını teşvik etme konusunda önde gelen ülkeler olarak sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin ortak inançları olduğunu da dile getirdi.

Taraflar, çok boyutlu ve çok yönlü özellikleri olan Çin-ABD ilişkilerinin, birçok belirsizlikle yüz yüze olduğunu, ama aynı zamanda güçlü bir direnç sergilediğini de ifade etti.

İki taraf, siyasi diyaloğu sürdürme konusunda mutabakata vardı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-ABD Diyalog Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:02 TSK’dan kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır TSK'dan kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
13:48 Cüneyt Özdemir’den TSK’dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu’na sürpriz teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
13:02 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti’den istifa etti Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
12:36 Türkiye’yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitem dolu sözler Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:30 İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada!
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
22:02 Ankara’da Kavga Olayına Erişim Yasağı Ankara'da Kavga Olayına Erişim Yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 15:14:43. #1.13#
SON DAKİKA: Çin-ABD Diyalog Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.