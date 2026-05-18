Çin, ABD ile Askeri İlişkilerini Güçlendirmeye Hazır

18.05.2026 17:44
Çin Savunma Bakanlığı, ABD ile olumlu askeri ilişkilerin devamı için işbirliğine istekli.

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, ABD ve Çin orduları arasındaki istikrarlı ve olumlu ilişkilerin sürekli ve uzun vadeli gelişimini sağlamak üzere ABD ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Jiang pazartesi günkü basın toplantısında, kısa süre önce Çin ve ABD liderlerinin gerçekleştirdiği görüşme hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, Çin-ABD ordular arası ilişkilerin istikrarlı gelişiminin, her iki ülkenin de ortak çıkarına olduğunu ve uluslararası toplumun da ortak beklentisinin bu yönde olduğunu belirtti.

Jiang, Çin ordusunun, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı tam olarak hayata geçirmek, birbirlerinin temel çıkarlarına ve önemli endişelerine saygı göstermek, iletişim ve diyaloğu güçlendirmek, farklılıkları yönetmek, güveni artırıp endişeleri gidermek, Çin ve ABD orduları arasındaki istikrarlı ve olumlu ilişkilerin doğru yönde sürekli ve uzun vadeli gelişimini teşvik etmek ve Çin-ABD ilişkilerinde parlak bir geleceği destekleyip dünya barış ve istikrarının korunmasında olumlu bir rol oynamak üzere ABD tarafıyla çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

